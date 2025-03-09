Лишенный прав водитель погиб в ДТП с грузовиком под Новосибирском

Posted 9 марта, 03:45
Published 9 марта, 03:45
Modified 9 марта, 03:47
Updated 9 марта, 03:47
На территории Мошковского района Новосибирской области произошло смертельное ДТП, в котором погиб 46-летний водитель легкового авто. По данным региональной ГИБДД, водитель автомобиля Toyota Carina, ранее лишённый прав, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Sitrak. От удара легковушка превратилась в груду металла, а её водитель скончался на месте до приезда скорой.
Инцидент произошёл на трассе регионального значения. Предварительная версия — потеря контроля над управлением: Toyota резко вынесло на «встречку», где она лоб в лоб столкнулась с грузовиком. Водитель Sitrak не пострадал.
Погибший мужчина уже имел проблемы с законом: в 2023 году его лишили водительских прав на 1,5 года за отказ от медосвидетельствования. Несмотря на запрет, он сел за руль снова — причины этого решения остаются неизвестными. В ГИБДД подчёркивают: «Управление авто без прав — грубое нарушение, которое слишком часто приводит к трагедиям».
Мошковский район традиционно входит в топ-5 по аварийности в Новосибирской области. Только за 2024 год здесь произошло больше 10 смертельных ДТП, 40% из которых связаны с выездом на встречную полосу. Эксперты связывают это с плохим качеством дорожного покрытия, отсутствием разделительных барьеров и частым игнорированием ПДД водителями.