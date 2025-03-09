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Posted 9 марта, 03:45

Published 9 марта, 03:45

Modified 9 марта, 03:47

Updated 9 марта, 03:47

ДТП с грузовиком под Новосибирском

Лишенный прав водитель погиб в ДТП с грузовиком под Новосибирском

9 марта 2025, 03:45
Фото: 1MI. ДТП с грузовиком под Новосибирском
Мужчина без водительского удостоверения устроил ДТП с грузовиком в Мошковском районе Новосибирской области. Авария произошла вечером 8 марта, сообщили в ГИБДД.

На территории Мошковского района Новосибирской области произошло смертельное ДТП, в котором погиб 46-летний водитель легкового авто. По данным региональной ГИБДД, водитель автомобиля Toyota Carina, ранее лишённый прав, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Sitrak. От удара легковушка превратилась в груду металла, а её водитель скончался на месте до приезда скорой.

Инцидент произошёл на трассе регионального значения. Предварительная версия — потеря контроля над управлением: Toyota резко вынесло на «встречку», где она лоб в лоб столкнулась с грузовиком. Водитель Sitrak не пострадал.

Фото: гибдд

Погибший мужчина уже имел проблемы с законом: в 2023 году его лишили водительских прав на 1,5 года за отказ от медосвидетельствования. Несмотря на запрет, он сел за руль снова — причины этого решения остаются неизвестными. В ГИБДД подчёркивают: «Управление авто без прав — грубое нарушение, которое слишком часто приводит к трагедиям».

Мошковский район традиционно входит в топ-5 по аварийности в Новосибирской области. Только за 2024 год здесь произошло больше 10 смертельных ДТП, 40% из которых связаны с выездом на встречную полосу. Эксперты связывают это с плохим качеством дорожного покрытия, отсутствием разделительных барьеров и частым игнорированием ПДД водителями.

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#Екатерина Нимко#Общество#Транспорт#ДТП
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