Лишенный прав водитель погиб в ДТП с грузовиком под Новосибирском

Погибший мужчина уже имел проблемы с законом: в 2023 году его лишили водительских прав на 1,5 года за отказ от медосвидетельствования. Несмотря на запрет, он сел за руль снова — причины этого решения остаются неизвестными. В ГИБДД подчёркивают: «Управление авто без прав — грубое нарушение, которое слишком часто приводит к трагедиям».