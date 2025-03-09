Цена превысила 1300 рублей: почему сливочное масло в Новосибирске стоит как золото

По мнению экспертов, несмотря на то, что сливочное масло входит в перечень социально значимых товаров, дальнейший рост цен продолжится, в связи с чем на полках супермаркетов будут появляться более доступные аналоги. В 2025 году сливочному маслу прогнозируют удорожание до 25%. Специалисты сходятся во мнении, что основная причина роста цен — увеличение издержек производителей. Себестоимость производства растет из-за удорожания кормов для скота, энергоресурсов, логистики и обслуживания сельхозтехники. Эти факторы усугубляются инфляционными процессами и волатильностью курса рубля, что напрямую влияет на закупку импортного оборудования и компонентов, до сих пор критически важных для отрасли.