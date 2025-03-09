Цена превысила 1300 рублей: почему сливочное масло в Новосибирске стоит как золото

Posted 9 марта, 01:59
Published 9 марта, 01:59
Modified 9 марта, 02:01
Updated 9 марта, 02:01
На 3 марта средняя цена на сливочное масло составила порядка 1330 рублей за килограмм. Неделей ранее цена достигала в среднем 1302 рубля.
В январе купить масло можно было за 1290 рублей. При этом в марте 2024 года средняя стоимость килограмма сливочного масла не превышала 900 рублей.
Сейчас в новосибирских супермаркетах стоимость пачки сливочного масла с процентом жирности 82% начинается от 200 рублей за 120 грамм.
На популярной платформе бесплатных объявлений новосибирцам предлагают купить сливочное масло оптом напрямую от фермеров. Здесь цены могут быть ниже: стоимость брикета масла весом в один килограмм составляет в среднем от 550 рублей. Однако, покупая продукты «с рук», следует изучить профиль продавца и среднюю оценку товара. Чтобы избежать рисков обмана или отравления, стоит все же покупать продукты у проверенных продавцов.
По мнению экспертов, несмотря на то, что сливочное масло входит в перечень социально значимых товаров, дальнейший рост цен продолжится, в связи с чем на полках супермаркетов будут появляться более доступные аналоги. В 2025 году сливочному маслу прогнозируют удорожание до 25%. Специалисты сходятся во мнении, что основная причина роста цен — увеличение издержек производителей. Себестоимость производства растет из-за удорожания кормов для скота, энергоресурсов, логистики и обслуживания сельхозтехники. Эти факторы усугубляются инфляционными процессами и волатильностью курса рубля, что напрямую влияет на закупку импортного оборудования и компонентов, до сих пор критически важных для отрасли.
Однако ключевая системная проблема — отсутствие в России полноценного импортозамещения в молочной промышленности. После введения санкций и сокращения поставок зарубежных технологий, кормовых добавок и племенного скота отечественные производители столкнулись с дефицитом ресурсов для наращивания объемов. В Новосибирской области, где локальные хозяйства обеспечивают лишь часть спроса, зависимость от внешних поставок и межрегионального импорта остается высокой. Это делает рынок уязвимым: даже незначительные сбои в цепочках поставок или рост спроса немедленно отражаются на ценах», — сообщил редакции Atas.Info экономист Владимир Паныш.
Отметим, что ситуацию осложняет и растущий потребительский спрос. Сливочное масло — продукт первой необходимости, и его заменители (например, спреды) не пользуются доверием у значительной части населения. В результате дисбаланс между производством и потреблением усиливает инфляционное давление.
«Чтобы избежать долгосрочного роста цен, необходимы инвестиции в модернизацию сельхозпредприятий, развитие собственной кормовой базы, поддержка племенного животноводства и создание инфраструктуры для глубокой переработки молока. Без этого даже временное удешевление сырья не решит проблему: нехватка технологической независимости сохранит риски резких скачков цен на фоне любых внешних или внутренних кризисов. Пока же жителям Новосибирской области, как и других регионов, стоит готовиться к тому, что сливочное масло может стать продуктом, который всё чаще будет влиять на пересмотр семейного бюджета», — добавляет эксперт.
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