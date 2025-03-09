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Posted 9 марта, 01:59

Published 9 марта, 01:59

Modified 9 марта, 02:01

Updated 9 марта, 02:01

Новосибирскстат: сливочное масло значительно подорожало

Цена превысила 1300 рублей: почему сливочное масло в Новосибирске стоит как золото

9 марта 2025, 01:59
Фото: Изображение Midjourney. Новосибирскстат: сливочное масло значительно подорожало

В Новосибирске резко поднялись цены на сливочное масло

За последнюю неделю в Новосибирской области значительно повысились цены на сливочное масло, что следует из данных Новосибирскстата.

Официальная статистика

На 3 марта средняя цена на сливочное масло составила порядка 1330 рублей за килограмм. Неделей ранее цена достигала в среднем 1302 рубля.

В январе купить масло можно было за 1290 рублей. При этом в марте 2024 года средняя стоимость килограмма сливочного масла не превышала 900 рублей.

Обзор цен на сливочное масло в Новосибирске

Сейчас в новосибирских супермаркетах стоимость пачки сливочного масла с процентом жирности 82% начинается от 200 рублей за 120 грамм.

  • В гипермаркете «Лента» 180 грамм масла обойдутся в 360 рублей;
  • В «Пятерочке» цены на масло начинаются от 280 рублей за 175 грамм;
  • В «Ашане» цены на масло 82% начинаются от 300 рублей;
  • В «О’кей» за 180 грамм придется отдать в среднем 260 рублей.
Цены на масло в сети «Ашан»
Цены на масло в сети "Лента"
Цены на сливочное масло в сети "Пятерочка"
Цены на сливочное масло в сети "О'кей"
Цены на масло в сети «Ашан». Фото: Сайт «Ашан»

Можно ли покупать масло «с рук» в Новосибирске

На популярной платформе бесплатных объявлений новосибирцам предлагают купить сливочное масло оптом напрямую от фермеров. Здесь цены могут быть ниже: стоимость брикета масла весом в один килограмм составляет в среднем от 550 рублей. Однако, покупая продукты «с рук», следует изучить профиль продавца и среднюю оценку товара. Чтобы избежать рисков обмана или отравления, стоит все же покупать продукты у проверенных продавцов.

Что будет с ценами на сливочное масло

По мнению экспертов, несмотря на то, что сливочное масло входит в перечень социально значимых товаров, дальнейший рост цен продолжится, в связи с чем на полках супермаркетов будут появляться более доступные аналоги. В 2025 году сливочному маслу прогнозируют удорожание до 25%. Специалисты сходятся во мнении, что основная причина роста цен — увеличение издержек производителей. Себестоимость производства растет из-за удорожания кормов для скота, энергоресурсов, логистики и обслуживания сельхозтехники. Эти факторы усугубляются инфляционными процессами и волатильностью курса рубля, что напрямую влияет на закупку импортного оборудования и компонентов, до сих пор критически важных для отрасли.

Однако ключевая системная проблема — отсутствие в России полноценного импортозамещения в молочной промышленности. После введения санкций и сокращения поставок зарубежных технологий, кормовых добавок и племенного скота отечественные производители столкнулись с дефицитом ресурсов для наращивания объемов. В Новосибирской области, где локальные хозяйства обеспечивают лишь часть спроса, зависимость от внешних поставок и межрегионального импорта остается высокой. Это делает рынок уязвимым: даже незначительные сбои в цепочках поставок или рост спроса немедленно отражаются на ценах», — сообщил редакции Atas.Info экономист Владимир Паныш.

Отметим, что ситуацию осложняет и растущий потребительский спрос. Сливочное масло — продукт первой необходимости, и его заменители (например, спреды) не пользуются доверием у значительной части населения. В результате дисбаланс между производством и потреблением усиливает инфляционное давление.

«Чтобы избежать долгосрочного роста цен, необходимы инвестиции в модернизацию сельхозпредприятий, развитие собственной кормовой базы, поддержка племенного животноводства и создание инфраструктуры для глубокой переработки молока. Без этого даже временное удешевление сырья не решит проблему: нехватка технологической независимости сохранит риски резких скачков цен на фоне любых внешних или внутренних кризисов. Пока же жителям Новосибирской области, как и других регионов, стоит готовиться к тому, что сливочное масло может стать продуктом, который всё чаще будет влиять на пересмотр семейного бюджета», — добавляет эксперт.

Ранее стало известно о закрытии крупной торговой сети в Новосибирске — что будет с магазинами сети «Светофор» в 2025 году.

Готовьтесь, люди: что подорожает в России в 2025 больше всего
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#София Самарина#Экономика#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Цены#Сибирь#Сливочное масло
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