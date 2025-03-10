Экс-силовика назначили новым директором новосибирского «Спецавтохозяйства»

Удивительная деталь: служба во ФСИН не помешала Мартынову возглавить коммерческое ООО «Чистая страна». Согласно данным сервиса Руспрофайл, пост генерального директора компании он занял 16 сентября 2022 года. Учредителем «Чистой страны» выступает скандально известный новосибирский бизнесмен Эдуард Таран.



По итогам 2023 ООО «Чистая страна» показала выручку в размере 413 млн рублей, что на 514% выше, чем годом ранее. А вот чистая прибыль упала до 6,2 млн, это на 21% менее, чем в отчете по итогам 2022 года.