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Posted 10 марта, 10:31

Published 10 марта, 10:31

Modified 10 марта, 10:34

Updated 10 марта, 10:34

АО «САХ» — региональный оператор по обращению с отходами в Новосибирской области

Экс-силовика назначили новым директором новосибирского «Спецавтохозяйства»

10 марта 2025, 10:31
Фото: Артем Шершнев. atas.info. АО «САХ» — региональный оператор по обращению с отходами в Новосибирской области
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АО "САХ": уголовные дела и перспективы
Кадровое решение принял совет директоров акционерного общества, сообщили в мэрии Новосибирска.

Совет директоров акционерного общества «Спецавтохозяйство» (САХ) в понедельник, 10 марта, принял решение о назначении на должность генерального директора компании Александра Мартынова. Мартынов длительное время работал в структуре Федеральной службы исполнения наказаний, прошел путь от младших должностей до начальника колони-поселения № 22 в Колывани, которую возглавлял с 2019 по 2020 год, с 2020 по январь 2023 года руководил СИЗО-1 в Новосибирске.

Удивительная деталь: служба во ФСИН не помешала Мартынову возглавить коммерческое ООО «Чистая страна». Согласно данным сервиса Руспрофайл, пост генерального директора компании он занял 16 сентября 2022 года. Учредителем «Чистой страны» выступает скандально известный новосибирский бизнесмен Эдуард Таран.

По итогам 2023 ООО «Чистая страна» показала выручку в размере 413 млн рублей, что на 514% выше, чем годом ранее. А вот чистая прибыль упала до 6,2 млн, это на 21% менее, чем в отчете по итогам 2022 года.

Предыдущий директор АО «САХ» Александр Южаков был задержан в феврале текущего года по подозрению в вымогательстве взятки в размере 45 млн рублей. Его предшественник на этом посту, Андрей Зыков, в апреле прошлого года стал фигурантом уголовного дела о хищениях бюджетных денег.

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