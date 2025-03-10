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Posted 10 марта, 04:17

Published 10 марта, 04:17

Modified 10 марта, 04:19

Updated 10 марта, 04:19

Поезд опоздал

Электропоезд из Новокузнецка опоздал в Новосибирск на несколько часов

10 марта 2025, 04:17
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Поезд опоздал
В Новосибирск с опозданием прибыл электропоезд, о чем сообщили представители Западно-Сибирской железной дороги.

Электропоезд №857 направлялся из Новокузнецка до Новосибирска. Во время следования он внезапно остановился и простоял между участком Красный Камень и Трудармейская не менее трех часов.

Экипаж поезда старался сохранять оптимальную температуру внутри вагонов, а также обеспечивал комфорт пассажиров. В итоге в областную столицу электричка прибыла в 16 часов вечера, а весь путь занял 9 часов.

С чем связана задержка, в ЗСЖД не прокомментировали. А вот обратная электричка ушла по расписанию в 15 часов и следовала без задержек. Тем временем новосибирские подростки напали на девочку-квадробера.

#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Поезд#Задержка#Новокузнецк#Опоздание
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