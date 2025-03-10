Электропоезд из Новокузнецка опоздал в Новосибирск на несколько часов

Posted 10 марта, 04:17
Published 10 марта, 04:17
Modified 10 марта, 04:19
Updated 10 марта, 04:19
Электропоезд №857 направлялся из Новокузнецка до Новосибирска. Во время следования он внезапно остановился и простоял между участком Красный Камень и Трудармейская не менее трех часов.
Экипаж поезда старался сохранять оптимальную температуру внутри вагонов, а также обеспечивал комфорт пассажиров. В итоге в областную столицу электричка прибыла в 16 часов вечера, а весь путь занял 9 часов.
С чем связана задержка, в ЗСЖД не прокомментировали. А вот обратная электричка ушла по расписанию в 15 часов и следовала без задержек. Тем временем новосибирские подростки напали на девочку-квадробера.