atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 10 марта, 03:43

Published 10 марта, 03:43

Modified 10 марта, 03:45

Updated 10 марта, 03:45

Дело ушло в суд

Гендиректор ФК «Новосибирск» пойдет под суд за мошенничество на 24 млн рублей

10 марта 2025, 03:43
Фото: 1MI. Дело ушло в суд
Завершено расследование масштабной аферы в ФК «Новосибирск», о чем сообщили в МВД.

Следственный комитет ГСУ ГУ МВД по Новосибирской области завершил рассмотрение уголовного дела о хищении более 24,5 млн рублей руководством местного футбольного клуба. Фигурантами стали экс-гендиректор, главный бухгалтер и начальник управления футбола организации.

Предполагается, что в период с 2020 по 2022 год 63-летний бывший глава клуба, используя служебное положение, заключал договоры аренды спортивных объектов с коммерческой структурой, где выступал учредителем. Средства для оплаты поступали из бюджета областного министерства спорта, выделенного на нужды ФК «Новосибирск».

Кроме этого, группа могла организовать фиктивные контракты на обслуживание футбольного поля с привлечением подконтрольных подрядчиков. Соучастниками схемы стали главный бухгалтер и руководитель футбольного департамента клуба.

Все участники дела обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). После завершения следственных действий материалы направлены в Центральный районный суд Новосибирска для назначения судебного разбирательства. Недавно подростки напали на девочку-квадробера.

#Эмилия Губарева#Новосибирск#Мошенничество#Уголовное дело
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика