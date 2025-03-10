Гендиректор ФК «Новосибирск» пойдет под суд за мошенничество на 24 млн рублей

Posted 10 марта, 03:43
Published 10 марта, 03:43
Modified 10 марта, 03:45
Updated 10 марта, 03:45
Следственный комитет ГСУ ГУ МВД по Новосибирской области завершил рассмотрение уголовного дела о хищении более 24,5 млн рублей руководством местного футбольного клуба. Фигурантами стали экс-гендиректор, главный бухгалтер и начальник управления футбола организации.
Предполагается, что в период с 2020 по 2022 год 63-летний бывший глава клуба, используя служебное положение, заключал договоры аренды спортивных объектов с коммерческой структурой, где выступал учредителем. Средства для оплаты поступали из бюджета областного министерства спорта, выделенного на нужды ФК «Новосибирск».
Кроме этого, группа могла организовать фиктивные контракты на обслуживание футбольного поля с привлечением подконтрольных подрядчиков. Соучастниками схемы стали главный бухгалтер и руководитель футбольного департамента клуба.
Все участники дела обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). После завершения следственных действий материалы направлены в Центральный районный суд Новосибирска для назначения судебного разбирательства. Недавно подростки напали на девочку-квадробера.