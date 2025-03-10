Гендиректор ФК «Новосибирск» пойдет под суд за мошенничество на 24 млн рублей

Предполагается, что в период с 2020 по 2022 год 63-летний бывший глава клуба, используя служебное положение, заключал договоры аренды спортивных объектов с коммерческой структурой, где выступал учредителем. Средства для оплаты поступали из бюджета областного министерства спорта, выделенного на нужды ФК «Новосибирск».