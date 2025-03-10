Губернатор Травников: в регионе нельзя допустить возгораний в пожароопасный сезон

В рамках национального проекта «Экология» достигнут норматив по оснащению лесопожарной техникой. За шесть лет было приобретено 711 единиц техники и оборудования. В целях дополнительного мониторинга и оперативного обнаружения лесных пожаров в этом году министерство приобретёт 12 беспилотников. Обучено управлению более 30 операторов БПЛА. В этом направлении регион продолжает исполнять поручение президента — привлекает ветеранов специальной военной операции и использует их уникальный опыт.