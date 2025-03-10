Губернатор Травников: в регионе нельзя допустить возгораний в пожароопасный сезон

Posted 10 марта, 06:16
Published 10 марта, 06:16
Modified 10 марта, 06:18
Updated 10 марта, 06:18
Как подчеркнул в докладе глава регионального Минприроды Евгений Шестернин, количество лесных пожаров в Новосибирской области ежегодно сокращается, но темпы могут быть выше. Среднее количество пожаров за 2022–2024 гг. составляет 270 пожаров на площади 2,6 тыс. га. Количество термических точек, зафиксированных на территории области, составляет примерно 2 тыс. в год.
Андрей Травников отметил, что сегодня в регионе завершается подготовка к пожароопасному сезону.
«Прошлый год был не показательный из-за своей влажности, но тем не менее, апрель–май, начало пожароопасного сезона позволило нам ещё раз убедиться, что предотвращать пожары — намного эффективнее, дешевле, в том числе по трудозатратам, чем потом гасить их. Многие районы за последние 2-3 года доказали, что можно организовать работу таким образом, что возгораний не происходит вообще. Где-то борцы с огнём каждый день мечутся по территории, ликвидируют возгорания, термоточки, а в каких-то районах их количество минимальное и ситуация достаточно стабильная и управляемая. В этом году все территории Новосибирской области должны быть настроены на отсутствие массовых возгораний в пожароопасный сезон», — поручил губернатор.
Из года в год наибольшая площадь, пройденная огнём, остаётся в Северном, Кыштовском, Купинском и Чулымском районах (удалённые и труднодоступные места). На территории Доволенского и Здвинского районов за весь минувший год лесных пожаров зафиксировано не было.
Основной причиной возгорания на землях лесного фонда является переход огня с земель иных категорий (так называемые ландшафтные пожары), главной причиной возникновения которых является человеческий фактор. Несмотря на усиленный контроль со стороны Минприроды и МЧС, многие собственники земель игнорируют требования пожарной безопасности, не делают защитные минполосы и продолжают проводить пал сухой травы.
Для повышения оперативного реагирования территории северных районов усилили техникой и пожарными-десантниками — авиаотделение и лесопожарную станцию в Кыштовском, Северном и Чулымском районах. Сейчас на Новосибирской авиабазе интенсивно проводятся тренировки десантников-пожарников.
В рамках национального проекта «Экология» достигнут норматив по оснащению лесопожарной техникой. За шесть лет было приобретено 711 единиц техники и оборудования. В целях дополнительного мониторинга и оперативного обнаружения лесных пожаров в этом году министерство приобретёт 12 беспилотников. Обучено управлению более 30 операторов БПЛА. В этом направлении регион продолжает исполнять поручение президента — привлекает ветеранов специальной военной операции и использует их уникальный опыт.
Совместно с министерством науки Новосибирской области, Минприроды продолжает тестировать применение экспериментального биосостава для предупреждения лесных пожаров. Применение препарата будет продолжено в пилотном режиме на территории Сузунского района. Для распыления средства будут использовать закупаемые болотоходы, также планируется использовать АН-2 института Чаплыгина.