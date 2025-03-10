Коллекцию из сотен кукол Барби собрала жительница Новосибирска

Posted 10 марта, 09:43
Published 10 марта, 09:43
Modified 10 марта, 09:45
Updated 10 марта, 09:45
В коллекции 41-летней воспитательницы детского сада Анастасии Чайка более 500 кукол Барби. Она рассказывает, что детстве любила играть в куклы, но дорогая импортная игрушка была недостижимой мечтой. После 30 лет у Анастасии диагностировали рак легкого. После долгого лечения наступила ремиссия и тогда она решила — нужно исполнить детскую мечту.
Первая кукла была куплена по объявлению в сети. А потом энтузиастка стала покупать минимум по одной кукле в неделю. Сначала игрушки заполнили один шкаф, потом второй. Когда места стало не хватать, Анастасия выделила для Барби отдельную квартиру, которую она до этого сдавала арендаторам.
Коллекционер навещает своих кукол раз месяц — проветривает комнату и вытирает пыль. Коллекция не пополняется уже полтора года, из-за санкций, говорит увлеченная женщина, покупать новые экземпляры стало слишком дорого. Свою коллекций Анастасия оценивает примерно в 2 миллиона рублей. Но мысль о продаже в голову ей не приходит, пишет издание КП-Новосибирск.
А вот другой коллекционер из Новосибирска готов расстаться со своими собранием советских значков за 700 тысяч рублей.