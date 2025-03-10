Коллекцию из сотен кукол Барби собрала жительница Новосибирска

Первая кукла была куплена по объявлению в сети. А потом энтузиастка стала покупать минимум по одной кукле в неделю. Сначала игрушки заполнили один шкаф, потом второй. Когда места стало не хватать, Анастасия выделила для Барби отдельную квартиру, которую она до этого сдавала арендаторам.