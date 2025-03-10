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Posted 10 марта, 09:43

Published 10 марта, 09:43

Modified 10 марта, 09:45

Updated 10 марта, 09:45

Коллекцию энтузиастка стала собирать во взрослом возрасте

Коллекцию из сотен кукол Барби собрала жительница Новосибирска

10 марта 2025, 09:43
Фото: предоставлено Анастасией Чайка. Коллекцию энтузиастка стала собирать во взрослом возрасте
Более 500 игрушек собрала воспитательница детского сада, для них пришлось выделить отдельную квартиру, рассказала женщина.

В коллекции 41-летней воспитательницы детского сада Анастасии Чайка более 500 кукол Барби. Она рассказывает, что детстве любила играть в куклы, но дорогая импортная игрушка была недостижимой мечтой. После 30 лет у Анастасии диагностировали рак легкого. После долгого лечения наступила ремиссия и тогда она решила — нужно исполнить детскую мечту.

Первая кукла была куплена по объявлению в сети. А потом энтузиастка стала покупать минимум по одной кукле в неделю. Сначала игрушки заполнили один шкаф, потом второй. Когда места стало не хватать, Анастасия выделила для Барби отдельную квартиру, которую она до этого сдавала арендаторам.

Коллекционер навещает своих кукол раз месяц — проветривает комнату и вытирает пыль. Коллекция не пополняется уже полтора года, из-за санкций, говорит увлеченная женщина, покупать новые экземпляры стало слишком дорого. Свою коллекций Анастасия оценивает примерно в 2 миллиона рублей. Но мысль о продаже в голову ей не приходит, пишет издание КП-Новосибирск.

А вот другой коллекционер из Новосибирска готов расстаться со своими собранием советских значков за 700 тысяч рублей.

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#Новосибирск#Коллекция#Игрушки#Кукла#Собрание
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