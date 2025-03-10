Минпромторг и Корпорация МСП поддержат станкостроителей и робототехников

Для предприятий, воспользовавшихся программой льготного кредитования, в первый год действует специальная ставка 5%. На второй и третий годы ставка будет формироваться с привязкой к ключевой ставке Центробанка: на второй год — половина ключевой ставки плюс 1 процент (сейчас 11,5%), на третий год — плюс 3 процента (13,5%). Дополнительной мерой поддержки станет предоставление «зонтичных» поручительств, что существенно упростит доступ предпринимателей к финансированию для расширения производственных мощностей.