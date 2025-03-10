Минпромторг и Корпорация МСП поддержат станкостроителей и робототехников

Posted 10 марта, 10:43
Published 10 марта, 10:43
Modified 10 марта, 10:43
Updated 10 марта, 10:43
Предприятия малого и среднего бизнеса в области станкостроения и робототехники получили доступ к льготному кредитованию. Размер займа может составлять от 30 до 200 миллионов рублей, а срок возврата — до 5 лет. Полученные средства можно направить как на развитие инвестиционных проектов, так и на оборотные цели. Корпорация МСП может обеспечить до половины суммы кредита за счет «зонтичного» механизма, пишет iz.ru.
Заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов подчеркнул стратегическую важность развития станкостроения для обеспечения технологического суверенитета страны. По его словам, производственные мощности напрямую определяют темпы промышленного роста России. В настоящее время в стране работает более 400 станкостроительных предприятий, значительная часть которых нуждается в финансовой поддержке, доступной через профильные институты развития.
Михаил Иванов отметил, что программа льготного кредитования создана с учетом потребностей малого и среднего бизнеса и реализуется в рамках национального проекта «Средства производства и автоматизации». При разработке механизма поддержки Минпромторг и Корпорация МСП учитывали как государственные приоритеты, так и особенности станкостроительной отрасли.
Организаторы программы планируют проанализировать промежуточные итоги её реализации. Если внедрение окажется успешным и будут достигнуты целевые показатели национального проекта, программа может быть расширена.
Уточняется, что получить льготное кредитование могут предприятия, которые занимаются производством металлообрабатывающего оборудования, промышленного инструмента и комплектующих. Также поддержка доступна для компаний, специализирующихся на создании роботов и робототехнических комплексов. Чтобы оформить кредит, необходимо подать заявку через цифровую платформу МСП.РФ. После этого документ будет рассмотрен экспертным советом Корпорации МСП. Кредит оформляется через МСП Банк.
По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, развитие станкостроения и робототехники играет ключевую роль в формировании промышленного потенциала России. Субъекты МСП могут оперативно реагировать на изменения рынка. Поэтому эта отрасль является одной из приоритетных для корпорации.
«Мы будем в индивидуальном порядке вести каждый проект, чтобы обеспечить максимально эффективную поддержку проектов МСП, направленных на выпуск необходимой для достижения технологического суверенитета продукции», — сказал Александр Исаевич.
Для предприятий, воспользовавшихся программой льготного кредитования, в первый год действует специальная ставка 5%. На второй и третий годы ставка будет формироваться с привязкой к ключевой ставке Центробанка: на второй год — половина ключевой ставки плюс 1 процент (сейчас 11,5%), на третий год — плюс 3 процента (13,5%). Дополнительной мерой поддержки станет предоставление «зонтичных» поручительств, что существенно упростит доступ предпринимателей к финансированию для расширения производственных мощностей.