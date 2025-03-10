Названы даты весенних каникул в школах — когда дети пойдут отдыхать

В министерстве образования рекомендовали данные начала и окончания каникул, однако сами школы определяют их самостоятельно. Во многих учреждениях ученики уйдут отдыхать с 24 по 31 марта. За оставшиеся две недели дети могут исправить оценки и улучшить результаты четвертных оценок.