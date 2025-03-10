Названы даты весенних каникул в школах — когда дети пойдут отдыхать

Posted 10 марта, 04:14
Published 10 марта, 04:14
Modified 10 марта, 05:35
Updated 10 марта, 05:35
В образовательных учреждениях региона скоро начнутся весенние каникулы. Приближается к концу самая длинная третья четверть. После отдыха дети выйдут на последнюю четвертую четверть.
В министерстве образования рекомендовали данные начала и окончания каникул, однако сами школы определяют их самостоятельно. Во многих учреждениях ученики уйдут отдыхать с 24 по 31 марта. За оставшиеся две недели дети могут исправить оценки и улучшить результаты четвертных оценок.
Что касается школ, которые обучаются по триместровой системе, то каникулы начнутся с 5 по 13 апреля. Также дети смогут отдохнуть на майские праздники, а после их ждут длительные летние каникулы до сентября.