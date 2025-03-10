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Posted 10 марта, 04:14

Published 10 марта, 04:14

Modified 10 марта, 05:35

Updated 10 марта, 05:35

Скоро дети будут отдыхать

Названы даты весенних каникул в школах — когда дети пойдут отдыхать

10 марта 2025, 04:14
Фото: 1MI. Скоро дети будут отдыхать

В новосибирских школах названы даты весенних каникул

В школах Новосибирской области приближаются каникулы: Минобр рекомендовал даты.

В образовательных учреждениях региона скоро начнутся весенние каникулы. Приближается к концу самая длинная третья четверть. После отдыха дети выйдут на последнюю четвертую четверть.

В министерстве образования рекомендовали данные начала и окончания каникул, однако сами школы определяют их самостоятельно. Во многих учреждениях ученики уйдут отдыхать с 24 по 31 марта. За оставшиеся две недели дети могут исправить оценки и улучшить результаты четвертных оценок.

Что касается школ, которые обучаются по триместровой системе, то каникулы начнутся с 5 по 13 апреля. Также дети смогут отдохнуть на майские праздники, а после их ждут длительные летние каникулы до сентября.

#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Школа#Каникулы
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