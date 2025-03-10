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Posted 10 марта, 03:06

Published 10 марта, 03:06

Modified 10 марта, 05:18

Updated 10 марта, 05:18

На таксистов можно жаловаться даже в транспортную прокуратуру

Не царь и не бог: как обуздать наглого таксиста — инструкция для пассажиров

10 марта 2025, 03:06
Фото: 1MI. На таксистов можно жаловаться даже в транспортную прокуратуру

Жителям Новосибирска рассказали, как вести себя при хамстве водителя такси

Перевозчик при любом ущербе для пассажира несет имущественную ответственность, говорят юристы.

Пассажир такси, который считает свои права нарушенными, имеет право предъявить требования на основании статьи 29 Закона «О защите прав потребителей». Он может потребовать устранения недостатков в процессе поездки, уменьшения стоимости проезда после выявления недостатков или возмещения расходов, понесенных на устранение недостатков собственными силами или с помощью третьих лиц. Пассажир также вправе требовать возмещения убытков, возникших в результате некачественной услуги. Все требования должны быть оформлены в виде письменной претензии.

«Начните с досудебного урегулирования, зафиксировав все нарушения, включая фотографии, видео и записи. После этого обратитесь к представителю перевозчика и составьте письменную претензию, сохранив все документы, такие как билеты, чеки и справки, которые подтверждают ваше нарушение прав», — рассказала кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Оксана Васильева в беседе с корреспондентом Atas.Info.

Претензию необходимо составить в двух экземплярах, отправить ее заказным письмом с уведомлением и сохранить почтовую квитанцию. Важно фиксировать все даты и сроки.

Но как правило, жалобы диспетчеру или руководителю службы такси достаточно, чтобы решить конфликтную ситуацию, добавляет руководитель центра правового сопровождения «Праводник» Алина Захарова.

В случае, если реакции не последовало, необходимо обратиться в Роспотребнадзор. По результатам проверки заявителю будет направлен ответ.

«Когда ситуация выходит за рамки дозволенного, и происходит угроза жизни и здоровью пассажира, последнему необходимо зафиксировать соответствующие угрозы водителя любым удобным и наиболее безопасным способом. После окончания поездки написать заявление в правоохранительные органы. В случае нанесения любых травм водителем, пассажир обязан посетить медицинскую организацию для фиксации данных повреждений, независимо от их тяжести», — подчеркивает Алина Захарова.

При серьезных нарушениях можно жаловаться в транспортную прокуратуру, либо обращаться в суд.

#Артем Шершнев#Транспорт#Новосибирск#Пассажир#Такси#Права
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