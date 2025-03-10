Не царь и не бог: как обуздать наглого таксиста — инструкция для пассажиров

Пассажир такси, который считает свои права нарушенными, имеет право предъявить требования на основании статьи 29 Закона «О защите прав потребителей». Он может потребовать устранения недостатков в процессе поездки, уменьшения стоимости проезда после выявления недостатков или возмещения расходов, понесенных на устранение недостатков собственными силами или с помощью третьих лиц. Пассажир также вправе требовать возмещения убытков, возникших в результате некачественной услуги. Все требования должны быть оформлены в виде письменной претензии.