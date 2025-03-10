Не царь и не бог: как обуздать наглого таксиста — инструкция для пассажиров

Posted 10 марта, 03:06
Published 10 марта, 03:06
Modified 10 марта, 05:18
Updated 10 марта, 05:18
Пассажир такси, который считает свои права нарушенными, имеет право предъявить требования на основании статьи 29 Закона «О защите прав потребителей». Он может потребовать устранения недостатков в процессе поездки, уменьшения стоимости проезда после выявления недостатков или возмещения расходов, понесенных на устранение недостатков собственными силами или с помощью третьих лиц. Пассажир также вправе требовать возмещения убытков, возникших в результате некачественной услуги. Все требования должны быть оформлены в виде письменной претензии.
«Начните с досудебного урегулирования, зафиксировав все нарушения, включая фотографии, видео и записи. После этого обратитесь к представителю перевозчика и составьте письменную претензию, сохранив все документы, такие как билеты, чеки и справки, которые подтверждают ваше нарушение прав», — рассказала кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Оксана Васильева в беседе с корреспондентом Atas.Info.
Претензию необходимо составить в двух экземплярах, отправить ее заказным письмом с уведомлением и сохранить почтовую квитанцию. Важно фиксировать все даты и сроки.
Но как правило, жалобы диспетчеру или руководителю службы такси достаточно, чтобы решить конфликтную ситуацию, добавляет руководитель центра правового сопровождения «Праводник» Алина Захарова.
В случае, если реакции не последовало, необходимо обратиться в Роспотребнадзор. По результатам проверки заявителю будет направлен ответ.
«Когда ситуация выходит за рамки дозволенного, и происходит угроза жизни и здоровью пассажира, последнему необходимо зафиксировать соответствующие угрозы водителя любым удобным и наиболее безопасным способом. После окончания поездки написать заявление в правоохранительные органы. В случае нанесения любых травм водителем, пассажир обязан посетить медицинскую организацию для фиксации данных повреждений, независимо от их тяжести», — подчеркивает Алина Захарова.
При серьезных нарушениях можно жаловаться в транспортную прокуратуру, либо обращаться в суд.