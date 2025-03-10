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Posted 10 марта, 06:16

Published 10 марта, 06:16

Modified 10 марта, 07:02

Updated 10 марта, 07:02

Произошла авария

Очередная коммунальная авария в Новосибирске — последствия ЧП на Курчатова

10 марта 2025, 06:16
Фото: из архива. atas.info. Произошла авария

В Новосибирске перекрыли улицу после коммунальной аварии на Курчатова

Новосибирск вновь парализован коммунальной аварией: транспортный коллапс произошел на улице Курчатова.

В Калининском районе города произошел повторный прорыв магистрального трубопровода, заблокировавший движение на участке улицы Курчатова. В зоне ЧС — дома №15 и 17, где кипяток затопил проезжую часть и припаркованные автомобили. Специалисты оперативно перекрыли поврежденный участок, перенастроив маршруты общественного транспорта.

Транспортные изменения:

Семь маршрутов следуют по временной схеме:

  • Автобусы №13, 34, 39, 64, 97 — от ул. Мясниковой до ул. Краузе с дальнейшим движением по стандартному графику.

  • Маршрутки №9, 24 — объезд через параллельные улицы.

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Это уже второй инцидент за месяц — 27 февраля кипящая вода из лопнувшей трубы аналогично парализовала движение. После февральского ЧП прокуратура инициировала проверку работы коммунальных служб, однако ремонтные работы не предотвратили новый кризис.

Движение восстановят только после полного устранения аварии. Местные жители выражают недовольство частыми коммунальными авариями, указывая на изношенность инфраструктуры. В мэрии подчеркивают, что ремонтные бригады работают в усиленном режиме, но сроки завершения работ не уточняют.

Повторные прорывы на одном участке свидетельствуют о системных проблемах с трубопроводами в районе. Требуется не точечный ремонт, а масштабная замена сетей, что пока не заложено в городской бюджет.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Коммунальная авария#Труба#Прорыв
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