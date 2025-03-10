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Posted 10 марта, 14:36

Published 10 марта, 14:36

Modified 10 марта, 14:38

Updated 10 марта, 14:38

Нелегальных мигрантов выдворят из НСО

Очередную пачку нелегальных мигрантов выдворят из Новосибирска

10 марта 2025, 14:36
Фото: 1MI. Нелегальных мигрантов выдворят из НСО
В НСО за минувшую сотрудники правоохранительных органов выявили около 169 нарушений.

По итогам последнего рейда правоохранителей в НСО 21 иностранец будет выдворен, сообщили в региональном МВД.

Сотрудники МВД за неделю проверили 11 объектов. Всего было зафиксировано 169 случае нарушения миграционного законодательства. Однако, 29 человек смогли урегулировать правомерность своего пребывания в России. Двоих нарушителей было решено депортировать.

Всего за неделю в НСО прибыли свыше 8,5 тысяч иностранцев. Регион покинули около 6 тысяч человек.

Ранее в Госдуме заявили о необходимости привлекать мигрантов в интересах российской экономики.

В Госдуме заявили о нехватке трудовых мигрантов в России
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