Очередную пачку нелегальных мигрантов выдворят из Новосибирска

Posted 10 марта, 14:36
Published 10 марта, 14:36
Modified 10 марта, 14:38
Updated 10 марта, 14:38
По итогам последнего рейда правоохранителей в НСО 21 иностранец будет выдворен, сообщили в региональном МВД.
Сотрудники МВД за неделю проверили 11 объектов. Всего было зафиксировано 169 случае нарушения миграционного законодательства. Однако, 29 человек смогли урегулировать правомерность своего пребывания в России. Двоих нарушителей было решено депортировать.
Всего за неделю в НСО прибыли свыше 8,5 тысяч иностранцев. Регион покинули около 6 тысяч человек.
Ранее в Госдуме заявили о необходимости привлекать мигрантов в интересах российской экономики.