Пенсии вновь проиндексируют: названа дата пополнения кошельков пенсионеров

Posted 10 марта, 08:42
Published 10 марта, 08:42
Modified 10 марта, 08:45
Updated 10 марта, 08:45
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что с 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 14,45%, такая величина, по мнению правительства, компенсирует увеличение планки прожиточного минимума. Надбавка положена людям с инвалидностью, которые потеряли кормильца и тем, у кого не хватает трудового стажа для расчета страховой пенсии.
Кроме того, повышение социальных пособий предусмотрено еще для нескольких категорий, в частности, для военных по призыву. Рост выплат обойдется федеральному бюджету в 85 млрд рублей, увеличение денежных поступлений должны ощутить почти 4,2 миллиона человек.
Между тем, с 1 марта уже должны вырасти некоторые социальные выплаты. О том, кто должен ощутить прибавку, мы рассказывали в специальном материале.