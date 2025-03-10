Пенсии вновь проиндексируют: названа дата пополнения кошельков пенсионеров

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что с 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 14,45%, такая величина, по мнению правительства, компенсирует увеличение планки прожиточного минимума. Надбавка положена людям с инвалидностью, которые потеряли кормильца и тем, у кого не хватает трудового стажа для расчета страховой пенсии.