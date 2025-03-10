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Posted 10 марта, 08:42

Published 10 марта, 08:42

Modified 10 марта, 08:45

Updated 10 марта, 08:45

В целом про России повышение коснется более 4 млн человек

Пенсии вновь проиндексируют: названа дата пополнения кошельков пенсионеров

10 марта 2025, 08:42
Фото: Изображение Midjourney. В целом про России повышение коснется более 4 млн человек

Пенсии жителей Новосибирска увеличат на 14,75%

Выплаты вырастут не у всех пенсионеров, подчеркнул глава кабинета министров.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что с 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 14,45%, такая величина, по мнению правительства, компенсирует увеличение планки прожиточного минимума. Надбавка положена людям с инвалидностью, которые потеряли кормильца и тем, у кого не хватает трудового стажа для расчета страховой пенсии.

Кроме того, повышение социальных пособий предусмотрено еще для нескольких категорий, в частности, для военных по призыву. Рост выплат обойдется федеральному бюджету в 85 млрд рублей, увеличение денежных поступлений должны ощутить почти 4,2 миллиона человек.

Между тем, с 1 марта уже должны вырасти некоторые социальные выплаты. О том, кто должен ощутить прибавку, мы рассказывали в специальном материале.

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#Новосибирск#Выплаты#Пенсии#Индексация#Увеличение пенсии
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