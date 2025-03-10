Смертельное ДТП на Ордынской трассе под Новосибирском

Недалеко от райцентра Ордынское произошла авария с участием двух грузовиков и «Лады Калина». По словам очевидцев, роковую роль сыграло лопнувшее колесо у «Скании» с полуприцепом, когда та пошла на обгон. Тягач врезался во встречный грузовик ГАЗ, от которого в результате практически ничего не осталось. Водитель отечественного грузовика погиб на месте, шофер «Скании» госпитализирован с травмами.