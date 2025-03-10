Смертельное ДТП на Ордынской трассе под Новосибирском

Posted 10 марта, 09:42
Published 10 марта, 09:42
Modified 10 марта, 09:44
Updated 10 марта, 09:44
Недалеко от райцентра Ордынское произошла авария с участием двух грузовиков и «Лады Калина». По словам очевидцев, роковую роль сыграло лопнувшее колесо у «Скании» с полуприцепом, когда та пошла на обгон. Тягач врезался во встречный грузовик ГАЗ, от которого в результате практически ничего не осталось. Водитель отечественного грузовика погиб на месте, шофер «Скании» госпитализирован с травмами.
По касательной получил повреждения и автомобиль, выпущенный на Волжском автозаводе. Его водитель и пассажир отделались незначительными повреждениями и поездки в больницу отказались.
О самых резонансных дорожных авариях минувшей недели смотрите в нашем традиционном видеообзоре: