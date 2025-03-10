atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 10 марта, 09:42

Published 10 марта, 09:42

Modified 10 марта, 09:44

Updated 10 марта, 09:44

Водителя грузовика буквально расплющило в кабине

Смертельное ДТП на Ордынской трассе под Новосибирском

10 марта 2025, 09:42
Фото: очевидцы аварии. Водителя грузовика буквально расплющило в кабине
Погиб, как минимум, один человек, сообщают очевидцы.

Недалеко от райцентра Ордынское произошла авария с участием двух грузовиков и «Лады Калина». По словам очевидцев, роковую роль сыграло лопнувшее колесо у «Скании» с полуприцепом, когда та пошла на обгон. Тягач врезался во встречный грузовик ГАЗ, от которого в результате практически ничего не осталось. Водитель отечественного грузовика погиб на месте, шофер «Скании» госпитализирован с травмами.

По касательной получил повреждения и автомобиль, выпущенный на Волжском автозаводе. Его водитель и пассажир отделались незначительными повреждениями и поездки в больницу отказались.

О самых резонансных дорожных авариях минувшей недели смотрите в нашем традиционном видеообзоре:

Сбил пенсионерку и сбежал: народный артист Александр Буйнов скрылся с места ДТП
Узнать подробнее
Читайте также:
Лишенный прав водитель погиб в ДТП с грузовиком под НовосибирскомИнкассаторская машина попала в ДТП в Новосибирске: подозревают ограблениеВнедорожник влетел в бензовоз под Новосибирском: есть жертвы
#Новосибирск#Новосибирская область#Гибель#Фура#Смертельное ДТП#Обгон
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика