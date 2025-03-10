Специалисты рассказали о правильном способе заваривания чая

Posted 10 марта, 14:30
Published 10 марта, 14:30
Modified 14 марта, 08:27
Updated 14 марта, 08:27
В первую очередь стоит отметить облепиху — ягоду, богатую витаминами С, В, Е, К и микроэлементами. Она особенно полезна для пищеварительной системы и общего иммунитета. Для профилактики простуд специалисты советуют добавлять в чай лимон, известный своим высоким содержанием витамина С, пишет newsler.ru.
Любителям травяных сборов понравится чабрец — отличное средство при заболеваниях дыхательных путей. А мята станет идеальным выбором для тех, кто ищет успокаивающий эффект и борьбу с усталостью благодаря содержанию ментола.
Особое место занимает имбирь, который не только усиливает иммунную систему, но и помогает справиться с головными болями, а также благотворно влияет на сердечно-сосудистую и нервную системы.