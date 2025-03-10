Специалисты рассказали о правильном способе заваривания чая

В первую очередь стоит отметить облепиху — ягоду, богатую витаминами С, В, Е, К и микроэлементами. Она особенно полезна для пищеварительной системы и общего иммунитета. Для профилактики простуд специалисты советуют добавлять в чай лимон, известный своим высоким содержанием витамина С, пишет newsler.ru.