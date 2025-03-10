atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 10 марта, 14:30

Published 10 марта, 14:30

Modified 14 марта, 08:27

Updated 14 марта, 08:27

Специалисты рассказали о правильном способе заваривания чая

10 марта 2025, 14:30
Эксперты рекомендуют обратить внимание на натуральные компоненты, которые можно добавлять в любимый напиток для повышения иммунитета. Оказывается, правильно подобранные ингредиенты не только улучшают вкус чая, но и оказывают мощное оздоровительное воздействие.

В первую очередь стоит отметить облепиху — ягоду, богатую витаминами С, В, Е, К и микроэлементами. Она особенно полезна для пищеварительной системы и общего иммунитета. Для профилактики простуд специалисты советуют добавлять в чай лимон, известный своим высоким содержанием витамина С, пишет newsler.ru.

Любителям травяных сборов понравится чабрец — отличное средство при заболеваниях дыхательных путей. А мята станет идеальным выбором для тех, кто ищет успокаивающий эффект и борьбу с усталостью благодаря содержанию ментола.

Особое место занимает имбирь, который не только усиливает иммунную систему, но и помогает справиться с головными болями, а также благотворно влияет на сердечно-сосудистую и нервную системы.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, reklama@atas.info 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика