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Posted 10 марта, 06:18

Published 10 марта, 06:18

Modified 10 марта, 07:10

Updated 10 марта, 07:10

В Сибири трудно провести четкую границу между зимой и весной

Уже весна или ещё зима — тест: только настоящий новосибирец знает эти приметы

10 марта 2025, 06:18
Фото: 1MI. В Сибири трудно провести четкую границу между зимой и весной
Первый весенний месяц вступил в свои права, а на улице снова похолодало — проверьте, что вы знаете о смене времен года.

Обычно каждый сибиряк самостоятельно определяет, когда наступила весна. Кто-то уже в марте разгуливает по улицам в шортах, а кто-то ждет официального объявления мэрии о завершении отопительного сезона, чтобы выдохнуть: ну все, перезимовали. Давайте проверим, насколько ваше представление о весне совпадает с большинство горожан.

Как понять, что в Новосибирске наступила весна?
Тест
С наступлением тепла горожане массово выходят на прогулки. Фото: 1MI

Каждый из нас с нетерпением ждет весеннего тепла. Но как понять, это уже точно весна, или вслед за потеплением снова вернутся холода?

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