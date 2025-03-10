Уже весна или ещё зима — тест: только настоящий новосибирец знает эти приметы

Обычно каждый сибиряк самостоятельно определяет, когда наступила весна. Кто-то уже в марте разгуливает по улицам в шортах, а кто-то ждет официального объявления мэрии о завершении отопительного сезона, чтобы выдохнуть: ну все, перезимовали. Давайте проверим, насколько ваше представление о весне совпадает с большинство горожан.