Уже весна или ещё зима — тест: только настоящий новосибирец знает эти приметы

Posted 10 марта, 06:18
Published 10 марта, 06:18
Modified 10 марта, 07:10
Updated 10 марта, 07:10
Обычно каждый сибиряк самостоятельно определяет, когда наступила весна. Кто-то уже в марте разгуливает по улицам в шортах, а кто-то ждет официального объявления мэрии о завершении отопительного сезона, чтобы выдохнуть: ну все, перезимовали. Давайте проверим, насколько ваше представление о весне совпадает с большинство горожан.
Каждый из нас с нетерпением ждет весеннего тепла. Но как понять, это уже точно весна, или вслед за потеплением снова вернутся холода?