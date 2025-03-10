В Новосибирске насчитали 15 тысяч бездомных собак

Posted 10 марта, 04:05
Published 10 марта, 04:05
Modified 10 марта, 04:07
Updated 10 марта, 04:07
По данным мэрии Новосибирска, в городе насчитывается порядка 15 тыс. собак и 13 тыс. кошек, не имеющих хозяев. Как заявил глава департамента ЖКХ Дмитрий Зайков, даже новый приют на 500 мест не покроет потребности — проблема требует системного подхода.
На отлов, стерилизацию и возврат в среду одной собаки тратится 25 тыс. рублей. В 2024 году на программу выделили 4 млн рублей, но подрядчики отказались участвовать в тендерах из-за нерентабельности. На 2025 год бюджет увеличен до 31 млн рублей (с учётом областных субсидий), что позволит помочь лишь 1,2 тыс. животных — менее 10% от общего числа.
Для частичного решения вопроса начато возведение масштабного центра на улице Малыгина. Участок площадью в 4 раза больше запланированного передан Новосибирскому Центру по проблемам домашних животных (НЦПДЖ). На территории уже идёт выравнивание грунта, установка ограждений, а в планах — монтаж модульных конструкций, вольеров, подведение коммуникаций. Финансирование первого этапа — 41 млн рублей на содержание 100 собак. Окончание работ ожидается к концу 2025 года.
Зайков упомянул о переговорах с частными приютами для совместной работы, однако активисты ранее жаловались на отсутствие взаимодействия с властями, пишет Infopro54. Ранее зоозащитные организации обращались в СМИ, указывая на бюрократические барьеры.
Эксперты отмечают, что без комплексной стратегии, включающей массовую стерилизацию, просветительские программы и усиление ответственности владельцев, ситуация с бездомными животными в мегаполисе останется критической. Ранее жительница Новосибирска прошла древний ритуал Кумбха Мела.