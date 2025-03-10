В Новосибирске насчитали 15 тысяч бездомных собак

На отлов, стерилизацию и возврат в среду одной собаки тратится 25 тыс. рублей. В 2024 году на программу выделили 4 млн рублей, но подрядчики отказались участвовать в тендерах из-за нерентабельности. На 2025 год бюджет увеличен до 31 млн рублей (с учётом областных субсидий), что позволит помочь лишь 1,2 тыс. животных — менее 10% от общего числа.