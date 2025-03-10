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Posted 10 марта, 04:05

Published 10 марта, 04:05

Modified 10 марта, 04:07

Updated 10 марта, 04:07

Бездомных собак в регионе много

В Новосибирске насчитали 15 тысяч бездомных собак

10 марта 2025, 04:05
Фото: 1MI. Бездомных собак в регионе много
Новосибирск столкнулся с кризисом бездомных животных: власти ищут пути решения.

По данным мэрии Новосибирска, в городе насчитывается порядка 15 тыс. собак и 13 тыс. кошек, не имеющих хозяев. Как заявил глава департамента ЖКХ Дмитрий Зайков, даже новый приют на 500 мест не покроет потребности — проблема требует системного подхода.

На отлов, стерилизацию и возврат в среду одной собаки тратится 25 тыс. рублей. В 2024 году на программу выделили 4 млн рублей, но подрядчики отказались участвовать в тендерах из-за нерентабельности. На 2025 год бюджет увеличен до 31 млн рублей (с учётом областных субсидий), что позволит помочь лишь 1,2 тыс. животных — менее 10% от общего числа.

Для частичного решения вопроса начато возведение масштабного центра на улице Малыгина. Участок площадью в 4 раза больше запланированного передан Новосибирскому Центру по проблемам домашних животных (НЦПДЖ). На территории уже идёт выравнивание грунта, установка ограждений, а в планах — монтаж модульных конструкций, вольеров, подведение коммуникаций. Финансирование первого этапа — 41 млн рублей на содержание 100 собак. Окончание работ ожидается к концу 2025 года.

Зайков упомянул о переговорах с частными приютами для совместной работы, однако активисты ранее жаловались на отсутствие взаимодействия с властями, пишет Infopro54. Ранее зоозащитные организации обращались в СМИ, указывая на бюрократические барьеры.

Эксперты отмечают, что без комплексной стратегии, включающей массовую стерилизацию, просветительские программы и усиление ответственности владельцев, ситуация с бездомными животными в мегаполисе останется критической. Ранее жительница Новосибирска прошла древний ритуал Кумбха Мела.

#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные#Собака
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