В Новосибирске осудили организаторов секты псевдоцелителей

Posted 10 марта, 14:00
Published 10 марта, 14:00
Modified 10 марта, 14:02
Updated 10 марта, 14:02
Советский районный суд признал трех жительниц новосибирского Академгородка виновными в организации деятельности экстремистского сообщества.
Как сообщает следствие, осужденные проводили собрания в арендованном помещении, на которых убеждали последователей сообщества отказаться от лечения в медучреждениях. Вместо этого они предлагали псевдолечение и собирали пожертвования — суммарно им удалось собрать более 193 тысяч рублей.
Каждой из женщин было назначено 6 лет и 8 месяцев лишения свободы, а также наложен запрет на участие в деятельности общественных организаций.
Ранее в Новосибирске суд отправил в СИЗО директора «Мегадома».