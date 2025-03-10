В Новосибирске осудили организаторов секты псевдоцелителей

Как сообщает следствие, осужденные проводили собрания в арендованном помещении, на которых убеждали последователей сообщества отказаться от лечения в медучреждениях. Вместо этого они предлагали псевдолечение и собирали пожертвования — суммарно им удалось собрать более 193 тысяч рублей.