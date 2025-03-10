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Posted 10 марта, 14:00

Published 10 марта, 14:00

Modified 10 марта, 14:02

Updated 10 марта, 14:02

Сектантов осудили

В Новосибирске осудили организаторов секты псевдоцелителей

10 марта 2025, 14:00
Фото: 1MI. Сектантов осудили
В Новосибирске осудили организаторов секты, убеждавшей последователей исцелять болезни псевдолечением.

Советский районный суд признал трех жительниц новосибирского Академгородка виновными в организации деятельности экстремистского сообщества.

Как сообщает следствие, осужденные проводили собрания в арендованном помещении, на которых убеждали последователей сообщества отказаться от лечения в медучреждениях. Вместо этого они предлагали псевдолечение и собирали пожертвования — суммарно им удалось собрать более 193 тысяч рублей.

Каждой из женщин было назначено 6 лет и 8 месяцев лишения свободы, а также наложен запрет на участие в деятельности общественных организаций.

Ранее в Новосибирске суд отправил в СИЗО директора «Мегадома».

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