В Новосибирске подростки напали на девочку-квадробера

Posted 10 марта, 02:26
Published 10 марта, 02:26
Modified 10 марта, 02:28
Updated 10 марта, 02:28
Все случилось 9 марта в парке «Арена». В одном из Telegram-каналов сказано, что там должна была пройти сходка квадроберов — людей, которые наряжаются в образы животных и соответствующе себя так ведут.
На мероприятие пришла девочка. Однако на деле сходка была выдумана и на нее напали. Подростки в масках бежали в ее сторону, завалили на снег, а после заломали руки и надели наручники.
У видео была подпись — якобы единственный пришедший на встречу квадробер очень сильно об этом пожалел. Также парни сожгли маску школьницы. Ранее в Новосибирской области родилась «девочка-ветер».