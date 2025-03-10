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Posted 10 марта, 02:26

Published 10 марта, 02:26

Modified 10 марта, 02:28

Updated 10 марта, 02:28

На девочку напали

В Новосибирске подростки напали на девочку-квадробера

10 марта 2025, 02:26
Фото: Изображение Midjourney. На девочку напали
В Новосибирске случилось нападение на девочку-квадробера, о чем сообщили в соцсетях.

Все случилось 9 марта в парке «Арена». В одном из Telegram-каналов сказано, что там должна была пройти сходка квадроберов — людей, которые наряжаются в образы животных и соответствующе себя так ведут.

На мероприятие пришла девочка. Однако на деле сходка была выдумана и на нее напали. Подростки в масках бежали в ее сторону, завалили на снег, а после заломали руки и надели наручники.

У видео была подпись — якобы единственный пришедший на встречу квадробер очень сильно об этом пожалел. Также парни сожгли маску школьницы. Ранее в Новосибирской области родилась «девочка-ветер».

#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Школьники#Нападение
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