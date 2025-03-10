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Posted 10 марта, 12:21

Published 10 марта, 12:21

Modified 10 марта, 12:23

Updated 10 марта, 12:23

Собаки

В Новосибирске продают шикарных японских щенков за 100 тысяч — почему так дорого

10 марта 2025, 12:21
Фото: 1MI. Собаки

В Новосибирске продают шикарных японских щенков за 100 тысяч

Новосибирцам предлагают приобрести умилительных щенков чистокровной японской породы сиба-уна за 100 тысяч рублей — объявление размещено на популярном сайте бесплатных объявлений.

Автор объявления беззастенчиво называет животных в объявлении шикарными, обещая генетическую чистоту и воспитанность щенков. В объявлении указано, что собаки имеют внушительную родословную чистокровных сиба-уну, все необходимые прививки и сертификаты.

Плюшевые малыши сиба-уну отличаются интеллектом, преданностью, чистоплотностью и активностью. Щенки будут требовать от своего хозяина большого количества внимания и относиться к нему очень ревностно. Вместе с тем, знатоки отмечают, что данная порода не очень хорошо уживается с детьми младше 10 лет.

Сиба-уну при правильном подходе могут стать отличными питомцами и компаньонами для походов и пеших прогулок, однако они нелегко поддаются дрессировке и потому требуют активной социализации с первых месяцев жизни.

Взрослые особи-кобели вырастают 35-43 см в холке, суки — до 33-41 см, и достигают веса в среднем до 14 кг. Средняя продолжительность жизни животного составляет до 15 лет.

Ранее в Новосибирске искали хозяина для голубоглазого бульдога королевских кровей.

Сиба-уна
Сиба-уна
Сиба-уна. Фото: Авито
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