В Новосибирске продают шикарных японских щенков за 100 тысяч — почему так дорого

Плюшевые малыши сиба-уну отличаются интеллектом, преданностью, чистоплотностью и активностью. Щенки будут требовать от своего хозяина большого количества внимания и относиться к нему очень ревностно. Вместе с тем, знатоки отмечают, что данная порода не очень хорошо уживается с детьми младше 10 лет.