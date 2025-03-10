В Новосибирске снова прорвало трубу на улице Курчатова

Posted 10 марта, 04:16
Published 10 марта, 04:16
Modified 10 марта, 07:02
Updated 10 марта, 07:02
Прорыв трубы случился утром 10 марта в Калининском районе. В очередной раз затопило улицу Курчатова. Потоки воды разлились по дорогам и парковке. На кадрах видно, что машины ездят по глубоким лужам: в искусственном водоеме скрываются даже фары.
Как рассказали Atas.info читатели, таксисты отказываются подвозить пассажиров из-за прорыва, что создает неудобства. И это не единственный прорыв трубы, который был на этом участке.
Последний раз улицу топило 27 февраля. В тот день без тепла остались 11 домов, также, как и без горячей воды. К вечеру дефект устранили.