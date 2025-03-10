В Новосибирске снова прорвало трубу на улице Курчатова

Прорыв трубы случился утром 10 марта в Калининском районе. В очередной раз затопило улицу Курчатова. Потоки воды разлились по дорогам и парковке. На кадрах видно, что машины ездят по глубоким лужам: в искусственном водоеме скрываются даже фары.