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Posted 10 марта, 04:16

Published 10 марта, 04:16

Modified 10 марта, 07:02

Updated 10 марта, 07:02

Улицу затопило

В Новосибирске снова прорвало трубу на улице Курчатова

10 марта 2025, 04:16
Фото: 1MI. Улицу затопило
В Новосибирске произошел очередной прорыв на улице Курчатова, о чем сообщили Atas.info очевидцы.

Прорыв трубы случился утром 10 марта в Калининском районе. В очередной раз затопило улицу Курчатова. Потоки воды разлились по дорогам и парковке. На кадрах видно, что машины ездят по глубоким лужам: в искусственном водоеме скрываются даже фары.

Как рассказали Atas.info читатели, таксисты отказываются подвозить пассажиров из-за прорыва, что создает неудобства. И это не единственный прорыв трубы, который был на этом участке.

Последний раз улицу топило 27 февраля. В тот день без тепла остались 11 домов, также, как и без горячей воды. К вечеру дефект устранили.

#Эмилия Губарева#Видео#Новосибирск#Коммунальная авария#Прорыв трубы#Прорыв
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