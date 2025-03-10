В Новосибирске зоозащитники хотят провести митинг против убийства бездомных животных

Posted 10 марта, 13:41
Published 10 марта, 13:41
Modified 10 марта, 13:47
Updated 10 марта, 13:47
В понедельник, 10 марта, представители юридической компании «Егоров и партнеры», которая занимается защитой прав животных, подали уведомление в мэрию Новосибирска о намерении провести митинг против возможного принятия поправок в закон «Об ответственном обращении с животными». Согласно документу, внесенному в нижнюю палату российского парламента группой депутатов, предполагается дать регионам право устанавливать предельный срок нахождения отловленного безнадзорного животного в приюте. Если его никто не забирает, то животное подлежит умерщвлению.
«Мы говорим о том, что в России сейчас хотят узаконить массовое уничтожение животных. Сам по себе такой подход — это и есть жестокое обращение. А это нарушение принципов о гуманизме, которые закреплены в Конституции. О чем недавно даже сенатор Андрей Клишас высказался», — говорит глава юридической компании Сергей Егоров.
Юрист подчеркивает, что основная масса, 70 процентов покусов людей, приходится на собак на самовыгуле, у которых есть хозяева. И случай в Ставропольском крае, где в феврале этого года из-за нападения собак погиб ребенок, относится именно к этой категории. Однако трагический инцидент стал проводом для спешного внесения законопроекта, который противоречит положениям Конституции и поручениям президента Путина.
Сейчас законодательство запрещает убийство безнадзорных животных. Отловленных собак и кошек должны вакцинировать, стерилизовать, и если они не проявляют агрессивности, возвращать в места обитания. Агрессивные особи должны содержаться в приютах бессрочно.
Заявку на аналогичный митинг подавали зоозащитники в Красноярске, намереваясь провести акцию 15 марта. Им уже отказали под предлогом действующих ковидных ограничений.
В конце января в районе улицы Малыгина на окраине Новосибирске стая бродячих собак насмерть загрызла женщину. Но даже после трагедии, рассказывали нашей редакции местные жители, служба отлова безнадзорных животных по-прежнему не реагирует на жалобы людей.