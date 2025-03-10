В Новосибирске зоозащитники хотят провести митинг против убийства бездомных животных

Юрист подчеркивает, что основная масса, 70 процентов покусов людей, приходится на собак на самовыгуле, у которых есть хозяева. И случай в Ставропольском крае, где в феврале этого года из-за нападения собак погиб ребенок, относится именно к этой категории. Однако трагический инцидент стал проводом для спешного внесения законопроекта, который противоречит положениям Конституции и поручениям президента Путина.