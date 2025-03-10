В Новосибирской области родился мальчик-князь

Posted 10 марта, 17:56
Published 10 марта, 17:56
Modified 10 марта, 17:58
Updated 10 марта, 17:58
Мужское имя Ноян стало одним из самых необычных и редких имен, которые давали новорожденным в Новосибирской области.
Имя Ноян имеет монгольское происхождение. Согласно одной из версий, имя может означать «начальник тумена, царевич», либо оно может быть производным от «нойон», что значит «господин», «князь». Так называли правителей в Монголии.
Считается что обладатель имени будет энергичным и здоровым, обладающим творческим потенциалом. Вместе с тем, Ноян может отличаться повышенной чувствительностью.
Ранее в Новосибирске родилась «девочка-ветер».