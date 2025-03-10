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Posted 10 марта, 03:13

Published 10 марта, 03:13

Modified 10 марта, 03:15

Updated 10 марта, 03:15

Как прошел обряд

Жительница Новосибирска прошла древний ритуал Кумбха Мела — без жертв не обошлось

10 марта 2025, 03:13
Фото: atas.info. Как прошел обряд

Жительница Новосибирска прошла древний ритуал Кумбха Мела

Новосибирская йога-наставница прошла через испытание вековым ритуалом, о чем рассказала сибирячка.

Анна Курьянович, инструктор по йоге из Новосибирска, приобщилась к легендарному обряду Кумбха Мела — одному из древнейших массовых религиозных собраний на планете. Церемония, повторяющаяся раз в 144 года, в этом сезоне привлекла свыше 600 млн верующих за 44 дня. Однако праздник озарился трагическими событиями: в результате давки погибли более 80 участников.

Сибирячка призналась, что лететь на обряд она решилась моментально, так как следующий шанс выпадает лишь через полтора столетия, пишет VN.ru. Анна чувствовала связь с каждым человеком, даже не знаю их имен, однако реальность оказалась шокирующей.

Центральная церемония состоялась в точке соединения трёх священных рек — Ганга, Ямуны и мифической Сарасвати. На берегах паломники наблюдали тысячи аскетов-нага (голых мудрецов), гуру и последователей экзотических духовных течений. Традиционное стремление первым окунуться в воды, символизирующие очищение, нередко приводит к жертвам — в этом году трагедия повторилась с пугающей точностью.

Несмотря на пережитый ужас, женщина называет опыт трансформационным. Для сибирской йогини Кумбха Мела стала не только экзистенциальным вызовом, но и мостом к новой реальности. Даже сквозь призму трагедии ей удалось обрести невиданную ранее силу духа и перезагрузить своё восприятие мира. Ранее в Новосибирске напали на школьницу, которая считает себя квадробером.

#Эмилия Губарева#Новосибирск
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