Жительница Новосибирска прошла древний ритуал Кумбха Мела — без жертв не обошлось

Несмотря на пережитый ужас, женщина называет опыт трансформационным. Для сибирской йогини Кумбха Мела стала не только экзистенциальным вызовом, но и мостом к новой реальности. Даже сквозь призму трагедии ей удалось обрести невиданную ранее силу духа и перезагрузить своё восприятие мира. Ранее в Новосибирске напали на школьницу, которая считает себя квадробером.