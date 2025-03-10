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Posted 10 марта, 14:13

Published 10 марта, 14:13

Modified 10 марта, 14:16

Updated 10 марта, 14:16

Какао подорожал в НСО

Золотой напиток: в Новосибирской области какао подорожало на 13%

10 марта 2025, 14:13
Фото: Изображение Midjourney. Какао подорожал в НСО

В Новосибирской области какао подорожало на 13%

Жители Новосибирска отмечают ощутимый рост цен на все категории товаров: на этот раз подорожание коснулось какао-порошка.

Официальная статистика

Согласно данным Новосибирскстата, средняя цена на какао-порошок за последние два года выросла на 13%. На сегодняшний день по данным ведомства средняя цена превышает 1070 руб/кг. В 2023 году стоимость какао составляла 945 руб/кг.

В 2024 году средняя стоимость за килограмм какао составляла 963,71 руб/кг, что на 11% дешевле показателей 2025.

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Сколько стоит какао в магазинах Новосибирска

Сейчас средняя цена за упаковку какао-порошка в Новосибирске составляет от 80 до 150 рублей за 100 грамм.

  • В «Пятерочке» какао отечественного производителя можно купить за 150 р./100 грамм;
  • В «Ашане» цена начинается от 87 рублей за упаковку 25 грамм;
  • В «Ленте» цена за 100 грамм како-порошка составляет от 90 до 150 рублей;
  • В «О’кей» самая демократичная цена за небольшую упаковку какао в 25 грамм — 79 рублей.
Цены на како-порошок
Цены на како-порошок
Цены на како-порошок
Цены на како-порошок
Цены на како-порошок. Фото: Скриншот каталога с сайта «Пятерочка»

Можно ли купить какао-порошок дешево в Новосибирске

Новосибирцам также предлагают купить какао оптом «с рук» у частных представителей — объявления размещены на сайте бесплатных объявлений. Таким образом можно купить килограмм какао-порошка от 300 до 600 рублей. Однако в таком случае перед покупкой стоит внимательно изучить рейтинг продавца и отзывы на товар, чтобы избежать неприятных последствий.

Почему цены растут и что будет дальше

Эксперты считают, что подорожание какао и изделий из шоколада продолжится из-за климатической ситуации в странах-экспортерах.

«Современный рынок какао, кофе и шоколадной продукции столкнулся с беспрецедентными вызовами в 2024 году, что уже сегодня отражается на глобальных цепочках поставок и потребительских ценах. Ключевой причиной кризиса стали климатические аномалии в странах-лидерах аграрного сектора. Так, масштабная засуха в Бразилии привела к значительному сокращению урожаев какао и кофе, что усугубило дефицит сырья. Аналогичные проблемы затронули Вьетнам и Индию, где производственные объемы снизились на 15–20% из-за экстремальных температур и неравномерного распределения осадков. Эти три страны, традиционно входящие в топ-экспортеров кофе и какао, оказались не готовы к столь резким изменениям погодных условий, что создало „эффект домино“ на мировом рынке», — рассказал редакции экономист Владимир Паныш.

На этом фоне, подчеркнул специалист, производители шоколадной продукции активно прибегают к стратегии «шринкфляции» — уменьшению веса или объема продукта при сохранении прежней розничной цены. Например, плитка шоколада, ранее выпускавшаяся в упаковке по 100 г, теперь может весить 80–85 г, что позволяет компаниям частично компенсировать рост себестоимости сырья.

Для России ситуация усугубляется зависимостью от импорта какао-бобов и кофейных зерен. По нашим прогнозам, к концу 2025 года розничные цены на шоколад, кофе и продукты с содержанием какао в РФ могут вырасти на 25–35%. Основными драйверами станут:

  • рост биржевых котировок какао (уже превысивших исторические максимумы на 40% с начала 2024 года);

  • ослабление рубля, увеличивающее затраты на закупку сырья;

  • логистические издержки из-за перестройки поставок из Азии и Латинской Америки.

Потребителям стоит готовиться к долгосрочным изменениям: «шринкфляция» станет нормой, а премиальные сорта шоколада или кофе могут временно исчезнуть с полок или перейти в категорию «для богатых». Бизнесу же необходимо диверсифицировать источники сырья и инвестировать в долгосрочные контракты с фиксированными ценами. Однако даже эти меры не решат системную проблему: без адаптации сельского хозяйства к климатическим изменениям и поддержки фермерских хозяйств кризисы, подобные нынешнему, будут повторяться чаще, усиливая волатильность рынка.

В ближайшие год-два отрасль ждет переломный момент: либо коллапс ценовой доступности, либо переход на альтернативные ингредиенты (например, какао-заменители). Пока же шоколад из повседневного продукта рискует превратиться в деликатес, а кофе — в инвестиционный актив.

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