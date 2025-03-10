Золотой напиток: в Новосибирской области какао подорожало на 13%

Потребителям стоит готовиться к долгосрочным изменениям: «шринкфляция» станет нормой, а премиальные сорта шоколада или кофе могут временно исчезнуть с полок или перейти в категорию «для богатых». Бизнесу же необходимо диверсифицировать источники сырья и инвестировать в долгосрочные контракты с фиксированными ценами. Однако даже эти меры не решат системную проблему: без адаптации сельского хозяйства к климатическим изменениям и поддержки фермерских хозяйств кризисы, подобные нынешнему, будут повторяться чаще, усиливая волатильность рынка.