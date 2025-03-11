Антисанитария и бизнес на кафе: почему посетители критикуют Новосибирский зоопарк

«Женщина на кассе не умеет разговаривать с людьми, очень печально!»;

«Обычный зоопарк. Большой, много животных. Но запахи у вольеров ужасающие. Посмотрите на зоопарк в Белгороде, условия для животных несравнимо лучше. Как и ощущение от прогулки по зоопарку в целом. А ещё и парковка только платная»;

«Жалко попугаев. На улице +8 они без ламп. ((видно, что мёрзнут. Неоднозначные впечатления после посещения зоопарка, некоторые животные от одиночества с ума сходят: передвигаясь из одной стороны клетки в другую… некоторые клетки очень грязные».