Антисанитария и бизнес на кафе: почему посетители критикуют Новосибирский зоопарк

Posted 11 марта, 07:27
Published 11 марта, 07:27
Modified 11 марта, 07:29
Updated 11 марта, 07:29
Многие посетители проводят в зоопарке целый день, гуляя с семьей и наблюдая за разными животными. В соцсетях зверинца можно найти сотни положительных комментариев о данном учреждении, однако столько же есть негативных отзывов в разных сервисах. Сибиряки высказывают свое субъективное мнение, называя разные недостатки.
В числе первых жалоб есть жалобы на саму организацию зоопарка. Например, многим не нравятся пустые вольеры и их дальнее расположение, а также одинаковые животные и неухоженная территория. Также некоторые критикуют маленькие клетки для зверей, что создает неудобства для их обитателей.
«Вольеры разнесены на большом расстоянии. Мало животных. Нет указателей. Зато кафе на каждом углу. Много клеток с одинаковыми животными»;
«Были с ребёнком сегодня в зоопарке, ну что могу сказать, оскудел наш зоопарк. Стыдно, и обидно, за такой зоопарк. Я смотрю у нас везде так, что муниципальное, всё бедное. Лет 10 назад был там, зверей больше было. Почти полон ими зоопарк. Сейчас, на половину меньше. На весь зоопарк, всего два три медведя. Это если из медведей брать. И это в Сибири то?! Про остальных, молчу. бедненько в общем. И туристы ведь крутятся. На что там смотреть?! И это город ведь! Вроде не колхоз»;
«В таких условиях содержатся животные, в теплом помещении!!! Зона „Тропическая“ ЖУТКАЯ ВОНЬ, духота в помещение (скорее всего даже не проветривается) … Зашла туда с прекрасном настроением. ВЫШЛА СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ. ОЧЕНЬ ЖАЛКО ЖИВОТНЫХ КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ ТАМ».
«Несчастные звери замучены и напичканы каким-то психотропом.У них стеклянные глаза и бегают они по одному маршруту взад-вперёд.Плюс тупые родители, которые сами ведут себя неадекватно: кричат на зверей, стучат по клеткам.Ну и само собой у этих неадекватов такие же дети.Я долго мечтал туда съездить, но когда приехал, то я об этом пожалел.Такая боль осталась от увиденных несчастных зверей.Моё самое большое желание — это оставить всех кто причастен к такому состоянию зверей и тупых посетителей, закрыть все выходы и выпустить всех хищников из клеток!!!»;
«Впечатление плохое. Сильно „брендированное“ место. Непонятно, что это — зоопарк, парк отдыха или туристическая тропа в городе? Карт мало, указателей недостаточно, блудишь по дорожкам, очень напряжно. Площадь огромная, но всё спланировано бестолково. Расстояния между вольерами огромные, животных мало. Много одних и тех же животных. В террариуме, вообще, духота и вонь. Аттракционы в разных местах, цены ставят произвольно. Точки общепита- отдельная песня. Идите в любую, не выбирайте- одно и тоже везде! Очень грязно, непонятные лица „приезжей“ национальности. А самое главное- плохая готовка, вкус так себе. Часть парка, где расположены вольеры, неухожена, заросшая, что не позволяет ориентироваться в пространстве и затрудняет обзор. Озеро с птицей давно не очищается. Вода грязная. Такое ощущение, что хозяина в зоопарке нет. Деньги берём, людей зазываем, животных „эксплуатируем“, а позаботиться и о людях, и о зверятах- недосуг! Очень разочарованы, потому что ехали в Новосибирск специально и пошли в зоопарк в первую очередь. Была в зоопарках России и в Москве, и в Питере, и Красноярске, и в Абакане. Такого безответственного и халатного, наплевательского отношения не видела нигде».
Есть жалобы на запах в теплых вольерах, антисанитарию, дорогой вход и хамский персонал, работающий за кассами.
«Были недавно, хоть и чищено, но очень скользко — об этом вроде и предупреждает маленькая рукописная надпись на кассе.Когда гуляешь, то скользкие спуски и подъемы очень ощущаются. Но неужели зоопарк не может посыпать тропинки посетителей…что мешает?????»;
«Не понимаю чем он всех притягивает. Звери все в упадке. Повсюду лазиют обычные тараканы. В вольере для обезьян, муравьеда, змей, рыбы! Часть вольеров без животных. Часть грязные, воняют, в них не убираются, есть с чем сравнить по России! На территории хамские магазины и кафе, местное управление не следит за этим, каждый второй павильон камит, ведёт себя вульгарно и не достойно! Смысл там находится, если хамят тем кто им деньги приносят, у половины не вкусная еда! Неоправданно высокий вход в данный зоопарк. Я бы с удовольствием не советовал, а еще попросил бы компетентный органы проверить данный зоопарк!»;
«Женщина на кассе не умеет разговаривать с людьми, очень печально!»;
«Обычный зоопарк. Большой, много животных. Но запахи у вольеров ужасающие. Посмотрите на зоопарк в Белгороде, условия для животных несравнимо лучше. Как и ощущение от прогулки по зоопарку в целом. А ещё и парковка только платная»;
«Жалко попугаев. На улице +8 они без ламп. ((видно, что мёрзнут. Неоднозначные впечатления после посещения зоопарка, некоторые животные от одиночества с ума сходят: передвигаясь из одной стороны клетки в другую… некоторые клетки очень грязные».
Большая часть посетителей критикует работу кафе. По их мнению, стоит еда там дорого, продавцы не заинтересованы в покупателях, а еда там совсем невкусная.
«Масштабно, чисто на территории, интересно. Отдельно хочу отметить кафе -обслуживание отвратительное, грязно, рядом со столиками стройматериалы, со столов не убирают и не протирают, в туалетах антисанитария»;
«Каждый год хожу и чет все грустнее становится.
1. Много пустых вальеров
2. Цены в кафе, магазинах ппц конечно .
3. Самое что не приятное, это что зоопарк превратился в жрачную, везде воняет жратвой, слишком много кафешек, и тому подобное. Ощущение что не зоопарк, а гастрокорт с животными в бонус.
Но, для простой прогулке, как в парке, сойдет».
Горожане сетуют и на ростовые куклы, работающие возле Новосибирского зоопарка, которые берут необоснованные суммы за фотографии. Однако к зверинцу они никакого отношения не имеют.
«На остановке Зоопарк работают ростовые куклы, которые сначала заигрывают с детьми и предполагают родителям сфотографировать своё чадо, а потом бац плати 500 рублей. Надеюсь, что эти звери (дяденьки с бодуна) не относятся к зоопарку. Кто крышует этих зверей?)) почему допускается так обманывать людей возле зоопарка?».
Ранее медведица из Новосибирска Шилка стала мамой в Японии. Шилка родилась в 2013 году и стала первым белым медведем, появившимся в Новосибирском зоопарке за последние 42 года. Она стала любимицей горожан, а через два года была отправлена в Японию по обмену.