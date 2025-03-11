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Posted 11 марта, 10:09

Published 11 марта, 10:09

Modified 11 марта, 10:11

Updated 11 марта, 10:11

ЧП было на стрйоке

Авария на стройке школы в Новосибирске: прокуратура расследует обрушение конструкции

11 марта 2025, 10:09
Фото: atas.info. ЧП было на стрйоке

В Новосибирске прокуратура расследует обрушение конструкции на стройке школы

В Октябрьском районе Новосибирска на территории заброшенной стройки школы в жилмассиве Плющихинский произошло частичное обрушение несущей балки, что подтвердила прокуратура.

По данным очевидцев, с места происшествия медики увезли как минимум одного пострадавшего с травмами. Инцидент случился на участке по ул. Татьяны Снежиной, где возведение учебного заведения заморожено.

Школа входит в список шести объектов, которые должны были быть сданы к декабрю 2023 года по соглашению между региональным Минобразования и ООО «Пятая концессионная компания „Просвещение“». Однако в мае 2024 года гендиректора компании Отто Сопроненко арестовали по подозрению в мошенничестве на особо крупную сумму. К моменту задержания готовность объектов едва достигала 22%.

Фото: прокуратура НСО
— Мы годами ждём эту школу! В 216-й школе классы переполнены втрое, — жалуется местная жительница. — Теперь стройка превратилась в руины, а дети лазают по опасным конструкциям, несмотря на охрану.

Действительно, периметр огорожен забором, но подростки регулярно проникают на территорию. После ЧП прокуратура Октябрьского района инициировала проверку соблюдения норм безопасности и трудового законодательства.

Следствие предстоит установить причины обрушения и степень ответственности подрядчика. Эксперты не исключают, что инцидент связан с использованием некачественных материалов или нарушением технологий строительства.

В Новосибирске произошло обрушение в недостроенной ГЧП-школе на Плющихе
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