Авария на стройке школы в Новосибирске: прокуратура расследует обрушение конструкции

Школа входит в список шести объектов, которые должны были быть сданы к декабрю 2023 года по соглашению между региональным Минобразования и ООО «Пятая концессионная компания „Просвещение“». Однако в мае 2024 года гендиректора компании Отто Сопроненко арестовали по подозрению в мошенничестве на особо крупную сумму. К моменту задержания готовность объектов едва достигала 22%.