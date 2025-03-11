Авария на стройке школы в Новосибирске: прокуратура расследует обрушение конструкции

Posted 11 марта, 10:09
Published 11 марта, 10:09
Modified 11 марта, 10:11
Updated 11 марта, 10:11
По данным очевидцев, с места происшествия медики увезли как минимум одного пострадавшего с травмами. Инцидент случился на участке по ул. Татьяны Снежиной, где возведение учебного заведения заморожено.
Школа входит в список шести объектов, которые должны были быть сданы к декабрю 2023 года по соглашению между региональным Минобразования и ООО «Пятая концессионная компания „Просвещение“». Однако в мае 2024 года гендиректора компании Отто Сопроненко арестовали по подозрению в мошенничестве на особо крупную сумму. К моменту задержания готовность объектов едва достигала 22%.
— Мы годами ждём эту школу! В 216-й школе классы переполнены втрое, — жалуется местная жительница. — Теперь стройка превратилась в руины, а дети лазают по опасным конструкциям, несмотря на охрану.
Действительно, периметр огорожен забором, но подростки регулярно проникают на территорию. После ЧП прокуратура Октябрьского района инициировала проверку соблюдения норм безопасности и трудового законодательства.
Следствие предстоит установить причины обрушения и степень ответственности подрядчика. Эксперты не исключают, что инцидент связан с использованием некачественных материалов или нарушением технологий строительства.