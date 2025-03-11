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Posted 11 марта, 03:11

Published 11 марта, 03:11

Modified 11 марта, 03:13

Updated 11 марта, 03:13

Сибирячка в образе

Бывшая подруга олигарха Лена Перминова появилась в провокационном образе в Париже

11 марта 2025, 03:11
Фото: Лена Перминова/ТГ-канал. Сибирячка в образе

Модель из Новосибирска Лена Перминова появилась в провокационном образе в Париже

Новосибирская модель показала публике провокационный наряд: снимки она опубликовала в соцсетях.

Лена Перминова известна как модель, уехавшая из Бердска. Сейчас она блистает с мировыми звездами. Манекенщица появилась на показе Balenciaga на Неделе моды в Париже. Она выбрала провокационный наряд.

На сибирячке была рваная мини-юбка, кожаный тренч, гольфы и необычные очки. Перминовой шел данный образ, особенно элегантная укладка. Модель собрала сотни реакций в своем ТГ-канале.

Ранее Елена рассталась с Александром Лебедевым. Они жили совместно с олигархом 19 лет и родили четверых детей. Сейчас сибирячка строит свою личную жизнь, появляясь в компании молодого мужчины.

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