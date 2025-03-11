Бывшая подруга олигарха Лена Перминова появилась в провокационном образе в Париже

Posted 11 марта, 03:11
Published 11 марта, 03:11
Modified 11 марта, 03:13
Updated 11 марта, 03:13
Лена Перминова известна как модель, уехавшая из Бердска. Сейчас она блистает с мировыми звездами. Манекенщица появилась на показе Balenciaga на Неделе моды в Париже. Она выбрала провокационный наряд.
На сибирячке была рваная мини-юбка, кожаный тренч, гольфы и необычные очки. Перминовой шел данный образ, особенно элегантная укладка. Модель собрала сотни реакций в своем ТГ-канале.
Ранее Елена рассталась с Александром Лебедевым. Они жили совместно с олигархом 19 лет и родили четверых детей. Сейчас сибирячка строит свою личную жизнь, появляясь в компании молодого мужчины.