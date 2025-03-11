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Posted 11 марта, 13:15

Published 11 марта, 13:15

Modified 12 марта, 02:57

Updated 12 марта, 02:57

Ипподромская встала в огромную пробку

Десятки автомобилей попали в ДТП на Ипподромской магистрали в Новосибирске

11 марта 2025, 13:15
Фото: предоставлено очевидцами. Ипподромская встала в огромную пробку
Аварии вызвали серьезные заторы, следует из данных геолокационных сервисов.

Вечером во вторник, 11 марта, одна из основных магистралей Новосибирска, улица Ипподромская, оказалась парализована многочисленными авариями. По словам очевидцев, так называемые «паровозики», то есть, цепочка из нескольких машин, последовательно въехавших друг в друга, встречались каждые 150-200 метров.

«Только вот зашёл домой, по Ипподромской ехал, очень много машин побилось, 30 точно есть, днём снег шёл и таял, к вечеру похолодало и образовалась корочка льда, у меня свежая шипованная резина не тормозила совсем там», — рассказал автолюбитель Роман, попросивший не называть его фамилии.

Комментаторы в социальных сетях, как обычно, разошлись в оценках причин дорожных аварий и способностей автолюбителей контролировать ситуацию

«Потому как у нас половина дураков за рулем, и часть тех кто не умеет понимать дорожную обстановку», -уверен Евгений Сергеев.
«Слëт летающих петухов. 80% только педаль акселератора жать до упора могут, думая, что их ведро — пуля», — заявляет человек с ником Андрон Владленович.
«Зато дорога белая чистая. Без грязного песка соли и разных реагентов. Как многие просят, не посыпать зимой дороги. Не успели посыпать и вот результат», — считает Юля Афанасьева.

Мэрия Новосибирска намерена в следующем году полностью отказаться от использования антигололедного реагента «Бионород» на дорогах города.

Производитель «Бионорда» отреагировал на отказ использовать его в Новосибирске
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#Транспорт#Новосибирск#ДТП#Гололед#Ипподромская магистраль
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