Десятки автомобилей попали в ДТП на Ипподромской магистрали в Новосибирске

Вечером во вторник, 11 марта, одна из основных магистралей Новосибирска, улица Ипподромская, оказалась парализована многочисленными авариями. По словам очевидцев, так называемые «паровозики», то есть, цепочка из нескольких машин, последовательно въехавших друг в друга, встречались каждые 150-200 метров.