Два человека погибли при обрушении в недостроенной школе в Новосибирске

Posted 11 марта, 12:12
Published 11 марта, 12:12
Modified 11 марта, 14:27
Updated 11 марта, 14:27
Два человека погибли при обрушении железобетонной плиты на остановленной стройке здания школы на улице Татьяны Снежиной. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета, не конкретизировав, что делали эти люди на стройплощадке, где ранее был введен режим повышенной готовности из-за плохого состояния конструкций.
Трагедия произошла на площадке, где уже давно должна была работать одна из шести школ, которые строили в Новосибирске в рамках концессионного соглашения между региональными Министерством образования и ООО «Пятая концессионная компания „Просвещение“. Сдача всех объектов планировалась к декабрю 2023 года.
Концессионер не выполнил взятых на себя обязательств, сейчас глава коммерческой компании Отто Сопроненко арестован, он проходит подозреваемым по уголовному делу о хищении в особо крупном размере. Траты регионального бюджета на эти школы, строительная готовность которых сейчас не превышает 22%, составили около 3 млрд рублей.