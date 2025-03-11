Два человека погибли при обрушении в недостроенной школе в Новосибирске

Два человека погибли при обрушении железобетонной плиты на остановленной стройке здания школы на улице Татьяны Снежиной. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета, не конкретизировав, что делали эти люди на стройплощадке, где ранее был введен режим повышенной готовности из-за плохого состояния конструкций.