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Posted 11 марта, 12:12

Published 11 марта, 12:12

Modified 11 марта, 14:27

Updated 11 марта, 14:27

Первыми на стройплощадке оказались муниципальные спасатели и медики

Два человека погибли при обрушении в недостроенной школе в Новосибирске

11 марта 2025, 12:12
Фото: предоставлено очевидцами. Первыми на стройплощадке оказались муниципальные спасатели и медики
Следственный комитет начала проверку всех обстоятельств трагедии, сообщили в ведомстве

Два человека погибли при обрушении железобетонной плиты на остановленной стройке здания школы на улице Татьяны Снежиной. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета, не конкретизировав, что делали эти люди на стройплощадке, где ранее был введен режим повышенной готовности из-за плохого состояния конструкций.

Трагедия произошла на площадке, где уже давно должна была работать одна из шести школ, которые строили в Новосибирске в рамках концессионного соглашения между региональными Министерством образования и ООО «Пятая концессионная компания „Просвещение“. Сдача всех объектов планировалась к декабрю 2023 года.

Концессионер не выполнил взятых на себя обязательств, сейчас глава коммерческой компании Отто Сопроненко арестован, он проходит подозреваемым по уголовному делу о хищении в особо крупном размере. Траты регионального бюджета на эти школы, строительная готовность которых сейчас не превышает 22%, составили около 3 млрд рублей.

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