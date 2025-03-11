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Posted 11 марта, 13:50

Published 11 марта, 13:50

Modified 11 марта, 13:55

Updated 11 марта, 13:55

Интерес перевозчиков к Авито растет

Количество перевозчиков на «Авито Услугах» выросло на 18%

11 марта 2025, 13:50
Фото: 1MI. Интерес перевозчиков к Авито растет
На платформа размещено более 100 тысяч предложений от перевозчиков, сообщили в пресс-службе сервиса.

Согласно данным «Авито Услуг», количество исполнителей в сфере транспортных услуг увеличилось на 18% в четвертом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.

Наибольший прирост отмечается в категории «по городу»: количество исполнителей увеличилось на 36%. А по числу размещенных объявлений больше всего выросла категория «международные перевозки» — рост в 10 раз. На данный момент на платформе размещено более 100 000 исполнителей в сфере грузоперевозок.

В Новосибирском сегменте платформы размещены сотни объявлений от проверенных перевозчиков
В Новосибирском сегменте платформы размещены сотни объявлений от проверенных перевозчиков. Фото: avito.ru

Как сообщается, сервис представил новый технологичный функционал для поиска перевозчиков, который предусматривает выбор маршрута перевозки и типа груза, а также конкретизацию задачи. Функция актуальна как для бизнеса, так и для частных лиц. По итогам ее тестирования данным «Авито Услуги», фиксируется рост спроса на перевозки по городу на 26%, а на междугородние — на 65%.

«Мы стремимся сделать процесс поиска исполнителей максимально удобным и быстрым. В скором времени мы запустим поиск с подбором подходящего автомобиля и расчёту стоимости перевозки», — отметила Евгения Лазарева, руководитель категории «Транспортные услуги» на «Авито Услугах».
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#Новосибирск#Перевозки#Логистика#Услуги
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