Комментатор Скворцов уехал в Москву после избиения в Новосибирске

Posted 11 марта, 06:01
Published 11 марта, 06:01
Modified 11 марта, 06:03
Updated 11 марта, 06:03
Больше месяца назад в Новосибирске был избит спортивный комментатор Роман Скворцов. Он приехал в столицу Сибири для озвучивания матча КХЛ. В ночное время мужчина посетил один из баров, возле которого на него напал горожанин.
Журналист получил травму головы и попал в реанимацию. Подозреваемый был задержан и отпущен. Как рассказала его жена на сайте «Спортс», сейчас они намерены добиться справедливости. По рекомендации новосибирского клуба «Сибирь», пострадавшая сторона наняла адвоката и готова дойти до суда.
Однако сам Роман не желает, чтобы нападавший получил реальный срок. Извинения от подозреваемого Скворцову так и не получил. Сейчас комментатор уже уехал из Новосибирска в Москву.