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Posted 11 марта, 06:01

Published 11 марта, 06:01

Modified 11 марта, 06:03

Updated 11 марта, 06:03

Скворцов уже работает

Комментатор Скворцов уехал в Москву после избиения в Новосибирске

11 марта 2025, 06:01
Фото: Роман на работе/ТГ-канал. Скворцов уже работает
Новосибирск покинул избитый комментатор Роман Скворцов: подробности рассказала его супруга.

Больше месяца назад в Новосибирске был избит спортивный комментатор Роман Скворцов. Он приехал в столицу Сибири для озвучивания матча КХЛ. В ночное время мужчина посетил один из баров, возле которого на него напал горожанин.

Журналист получил травму головы и попал в реанимацию. Подозреваемый был задержан и отпущен. Как рассказала его жена на сайте «Спортс», сейчас они намерены добиться справедливости. По рекомендации новосибирского клуба «Сибирь», пострадавшая сторона наняла адвоката и готова дойти до суда.

Однако сам Роман не желает, чтобы нападавший получил реальный срок. Извинения от подозреваемого Скворцову так и не получил. Сейчас комментатор уже уехал из Новосибирска в Москву.

Первое фото из больницы опубликовал избитый в Новосибирске комментатор Скворцов
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#Эмилия Губарева#Суд#Избиение
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