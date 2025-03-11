МАЕР запустил новую медиаплощадку — Единую платформу цифровых коммуникаций

Теперь сеть изданий включает в себя такие федеральные СМИ, как «Новые известия» и «Нефть и капитал», более двадцати региональных СМИ, а также около 200 пабликов и каналов в социальных медиа. Суммарный ежемесячный охват данных ресурсов составляет 35 миллионов пользователей. Это жители крупных регионов России — от Южно-Сахалинска до Владикавказа.