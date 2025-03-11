МАЕР запустил новую медиаплощадку — Единую платформу цифровых коммуникаций

Posted 11 марта, 16:33
Published 11 марта, 16:33
Modified 11 марта, 16:33
Updated 11 марта, 16:33
Речь идет о Единой платформе цифровых коммуникаций, пишут newizv.ru.
Как подчеркнул Константин Майор, в России был разработан первый цифровой продукт, объединяющий в единую сеть интернет-СМИ, digital-продвижение и цифровые экраны, установленные на улицах и в помещениях. Такая интеграция делает более эффективными рекламные кампании, способствует успешному продвижению национальных приоритетов и обеспечивает доведение государственной повестки до целевой аудитории.
Медиахолдинг МАЕР расширился за счет приобретения информационного холдинга 1MI. Как сообщил Константин Майор, в структуру МАЕР вошли общественно-политические региональные СМИ России, занимающие лидирующие позиции по цитируемости (топ-5) в каждом из 28 регионов присутствия. Команду медиахолдинга пополнили 350 журналистов.
Теперь сеть изданий включает в себя такие федеральные СМИ, как «Новые известия» и «Нефть и капитал», более двадцати региональных СМИ, а также около 200 пабликов и каналов в социальных медиа. Суммарный ежемесячный охват данных ресурсов составляет 35 миллионов пользователей. Это жители крупных регионов России — от Южно-Сахалинска до Владикавказа.
С начала марта в Единую платформу цифровых коммуникаций были интегрированы 4,2 тысячи цифровых рекламных экранов, установленных в отделениях СДЭК на территории всей России. Зона присутствия охватывает 84 региона и более 350 городов. Развитие сети будет продолжаться по мере открытия новых пунктов СДЭК.
Платформа расширилась за счет внедрения медиаконструкций в сетях заведений общепита, среди которых «Бургер Кинг», «Васильчуки» и «Шоколадница». С учетом экранов, установленных в пунктах СДЭК, это более 5,5 тысячи цифровых устройств, которые привлекают свыше 300 миллионов пользователей в год и формируют около 950 миллионов визуальных контактов ежемесячно.
Как подчеркнул Константин Майор, в данный момент происходит формирование современной медиасреды, где каждый пользователь независимо от своего местоположения получает доступ к актуальной, полезной и позитивной информации.
По словам руководителя медиахолдинга, команда занимается не просто информированием населения, а создает новые возможности для пользователей, делится эмоциями и вдохновляет.
Майор отметил, что уровень вовлеченности экономически активной аудитории достигает 55 миллионов пользователей ежемесячно, что является рекордным показателем для digital-рынка.
Прошедший год стал периодом масштабного расширения единой сети МАЕР на территории российских регионов.
В 2025 году ключевым направлением развития станет масштабное расширение сети в Москве, сообщил управляющий партнер медиахолдинга Константин Остриков.
Основная стратегическая задача компании — стать ведущим инструментом поддержки государственных структур, общества и бизнеса путем использования медиаресурсов и современных цифровых продуктов.
По словам управляющего партнера медиахолдинга МАЕР Виктории Барковой, Единая платформа цифровых коммуникаций обеспечивает комплексное взаимодействие через разные каналы, такие как медиафасады, традиционные СМИ и внутренние экраны. Платформа предоставляет возможности для создания и продвижения информационных продуктов, оперативной трансляции новостей и рекламы, а также адаптации контента под специфику каждого региона.