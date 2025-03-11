На Новосибирскую область обрушится небывалый мартовский мороз до -27

Posted 11 марта, 04:04
Published 11 марта, 04:04
Modified 11 марта, 04:06
Updated 11 марта, 04:06
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, похолодание ожидается уже 12 марта. В эту ночь нагрянет мороз до -27. Однако на следующий день станет тепло до -8. При этом возможен ветер до 12 м/с.
«Яндекс. Погода» обещает похолодание в ночь на 12 марта до -18. А вот 13 числа потеплеет до -8 ночью и -5 днем. Тем временем с 15 марта столбик термометра покажет плюсовые отметки до +5, а с 18 марта возможен дождь.
Холод обещает и сайт «Гисметео». По его прогнозу, ночью 12 и 13 числа похолодает до -18…-20, а вот днем до -8…-5. Осадков не ожидается до 22 марта, как и морозов.
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