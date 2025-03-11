Новосибирский Минздрав хочет отсудить 36 млн за недостроенную ГЧП-поликлинику

Posted 11 марта, 07:26
Published 11 марта, 07:26
Modified 11 марта, 07:28
Updated 11 марта, 07:28
Министерство здравоохранения Новосибирской области подало иск в арбитражный суд региона к ООО «Седьмая концессионная компания» (входит в группу компаний «ВИС»). Ведомство требует взыскать с компании 36,6 миллионов рублей. Заявление зарегистрировано в понедельник, 10 марта. Судья Ольга Суворова пока не приняла решение о дальнейшей судьбе искового заявления.
Подробностей иска пока не приводится, но «Седьмая концессионная компания» выступает в роли концессионера в соглашении о государственно-частном партнерстве, подписанным с региональным Минздравом. Документ предусматривал строительство в отдаленных районах Новосибирска семи поликлиник, который должны были быть сданы в эксплуатацию в августе 2022 года.
На текущий момент разрешения на ввод в эксплуатацию получили только две поликлиники, № 2 и 7. Но и они до сих пор не принимают пациентов. Срыв сроков строительства в «дочке» ГК «ВИС» ранее объясняли невыполнением обязательств муниципалитета по подготовке стройплощадок и выполнению условий по присоединению к сетям. Несколько дней назад концессионер заявил, что строительство остановлено из-за невозможности кредитования на фоне высокой ставки Центробанка.
Ранее новосибирский Минздрав уже взыскал с «Седьмой концессионной компании» через суд неустойку в размере 86 млн рублей.