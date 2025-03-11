Новосибирский Минздрав хочет отсудить 36 млн за недостроенную ГЧП-поликлинику

На текущий момент разрешения на ввод в эксплуатацию получили только две поликлиники, № 2 и 7. Но и они до сих пор не принимают пациентов. Срыв сроков строительства в «дочке» ГК «ВИС» ранее объясняли невыполнением обязательств муниципалитета по подготовке стройплощадок и выполнению условий по присоединению к сетям. Несколько дней назад концессионер заявил, что строительство остановлено из-за невозможности кредитования на фоне высокой ставки Центробанка.