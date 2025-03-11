Плохую кредитную историю не назвали законной причиной для отказа в приеме на работу

Таким образом, несмотря на рост проверок службами безопасности, соискателям важно знать свои права и отстаивать их в случае необоснованного отказа в трудоустройстве. Если кандидат полагает, что отказ связан с его кредитной историей, он может обратиться в суд для защиты своих интересов.