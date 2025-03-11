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Posted 11 марта, 08:28

Published 11 марта, 08:28

Modified 14 марта, 08:36

Updated 14 марта, 08:36

Плохую кредитную историю не назвали законной причиной для отказа в приеме на работу

11 марта 2025, 08:28
Все больше компаний проверяют соискателей перед приемом на работу, однако отказ из-за плохой кредитной истории является незаконным и может быть оспорен в суде, как отмечают эксперты hh.ru.

За последний год количество отказов в трудоустройстве, связанных с прохождением проверки службой безопасности работодателя, выросло на 33%, согласно аналитике hh.ru. Компании все чаще проверяют подлинность документов, долги, судимости и наличие конфликта интересов у потенциальных сотрудников, пишет newsler.ru.

Особое внимание вызывает вопрос о влиянии кредитной истории на решение работодателя. Закон позволяет компаниям запрашивать кредитную историю соискателя, но только при наличии его письменного согласия. Работодатели могут рассматривать просрочки по кредитам как признак неорганизованности, особенно при приеме на должности, связанные с финансовой ответственностью.

Однако, эксперт по трудовому праву, юрист hh.ru Ольга Владимирова подчеркивает: «Плохая кредитная история не считается законным основанием для отказа в трудоустройстве, отказ по такому основанию является дискриминацией и может быть обжалован соискателем в суде».

Таким образом, несмотря на рост проверок службами безопасности, соискателям важно знать свои права и отстаивать их в случае необоснованного отказа в трудоустройстве. Если кандидат полагает, что отказ связан с его кредитной историей, он может обратиться в суд для защиты своих интересов.

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