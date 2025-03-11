«Сгустки грязи, пучки волос и хамы» — народный рейтинг бассейнов Новосибирска

Безусловно, этот обзор не претендует на полную объективность и отражает лишь оценку, которую ставят пользователи сервиса 2GIS. Чтобы сузить круг изучаемых мест для плавания, мы сосредоточились только на бассейнах для взрослых, исключив из него аквацентры для малышей, бассейны в детсадах и т. п. Так же, для большей объективности, мы отбросили организации, у которых имеется менее 100 отзывов.