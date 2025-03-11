«Сгустки грязи, пучки волос и хамы» — народный рейтинг бассейнов Новосибирска

Posted 11 марта, 06:59
Published 11 марта, 06:59
Modified 11 марта, 07:20
Updated 11 марта, 07:20
В Новосибирске достаточный выбор бассейнов для плавания — около 200 различного типа. Есть и совсем маленькие для детей, и спортивные 50-метровые гиганты вроде «Нептуна» и СКА. Мы решили составить рейтинг мест, где можно поплавать в свое удовольствие, на основе мнений их посетителей.
Безусловно, этот обзор не претендует на полную объективность и отражает лишь оценку, которую ставят пользователи сервиса 2GIS. Чтобы сузить круг изучаемых мест для плавания, мы сосредоточились только на бассейнах для взрослых, исключив из него аквацентры для малышей, бассейны в детсадах и т. п. Так же, для большей объективности, мы отбросили организации, у которых имеется менее 100 отзывов.
Открывает рейтинг бассейн «Королевская кобра» на улице Коммунстроевской. Этот 12-метровый бассейн в составе оздоровительного комплекса с сауной имеет среднюю оценку 4,9.
Вода в бассейне прозрачная и самое главное тёплая, детей не могли достать из бассейна. Везде всё чистенько, продумано для комфортного нахождения, дали всё необходимое. давно планировали попасть, но не было для нас удобного подходящего времени, ожидания на самом деле оправдались, теперь на личном опыте знаем как классно можно веселиться, мы обязательно вернёмся, — пишет Ника Александрова, посещавшая бассейн с семьей.
Люди отмечают красивый интерьер, теплую воду в бассейне, вежливый персонал. Но есть и претензии.
Бассейн сначала был теплый, потом вода стала холодная, сам по себе грязный и мутный, когда пришли, в помещении было холодно, сказали открывать дверь парилки, чтобы становилось теплее, а потом администратор приходил и жаловался, что парилка не разогревается до нужной ему температуры, — жалуется Ксения Ковалева.
На второй позиции с оценкой 4,8 расположился клуб плавания и фридайвинга WaterSpace, расположенный на улице Залесского в Заельцовсском районе. Клуб работает на базе классического 25-метрового бассейна СГУПС с шестью дорожками. Работает спортивная секция, секция обучения плаванию, отделение аквааэробики, курсы фридайвинга для новичков. Львиная доля положительных отзывов касается как раз работы инструкторского состава.
Хожу на плаванье и фридайвинг — это чистый кайф! Внимательные тренеры, постановка техники, приятная водичка. Шея перестала болеть, я попробовала ласты, моноласту, доплыла до дна 5 метров, легко могу проплыть на задержке дыхания 30 метров. Для меня это супер достижения за 6 месяцев плаванья и 2 месяца фридайвинга, рассказывает Анна В.
А вот административный персонал бассейна вызывает у посетителей нарекания.
Пришла на свободное плавание. Получила кучу негатива от тётей из 90-х (по другому их не назовешь). На кассе встретили приветливо, медработник-тоже очень доброжелательный. А вот на самой ванне начался треш… Тётя в возрасте (фамилии отказались называть и бэйджа на груди не было), решила, что она имеет право орать на посетителей….только потому что они есть. Бесконечно кричала о каких то правилах, которых никто не озвучивал мне перед тем, как зайти в воду, — рассказывает Инесса Константинова.
Замыкает тройку лидеров со средним баллом 4,6 бассейн спортивного комплекса Made in gym «Флотилия», работающего в одноименном ЖК на улице Сибревкома.
«Понравился бассейн. Комфортная вода, хорошие раздевалки, чисто», — рассказывает Игорь Кемар.
«Нравится, что всегда чисто, клининг работает постоянно, тоже радует глаз, всегда полотенца, халаты в достатке! Не мало важно, это работа душевых — работают исправно, напор воды отличный», — делится впечатлениями Лиза Г.
На этом фоне выделяются десятки отзывов, который описывают, судя по всему, две систематические проблемы: часто неработающий гардероб и грубость администраторов. С последними некоторые посетители только что до рукопашных стычек не доходят.
«Меня оскорбили, унизили, покушались на личное имущество, доставили стресс, что у меня все тело тряслось, довели до слез! Сказать что я в шоке, ничего не сказать», — так описывает последствия своего диалога с администратором Диана Олейникова.
В нижнюю часть рейтинга попали самые известные и давно работающие бассейны города. Отчасти это можно объяснить наибольшим потоком посетителей в них, соответственно, в абсолютном выражении количество негативных отзывов и низких оценок будет больше, чем в комплексах поменьше. Однако, явно видны и проблемы, над решением которых персоналу и владельцам стоит работать.
Больше всего недовольных пользователей сервиса 2GIS вышло из бассейна «Динамо» на улице Коммунистической. Старейший плавательный бассейн города (его открыли в 1963 году), выполненный по схеме 25 метров на 6 дорожек, собрал множество гневных отзывов — пишут и о холодной воде, и о грязи в раздевалках и душевых, и о равнодушных администраторах. Средняя оценка — 3,5.
«Очень грязная чаша, увы. По дну таскаются пучки волос, какие-то сгустки грязи, на плитке по кромке воды грязный след. Плавать в такой воде неприятно. В женской душевой лейки брызжут в разные стороны, напор исчезает, когда больше трёх человек включают воду», — описывает увиденное Наталья Еговкина.
«Вода невероятно холодная. Отплавала 20 минут, заниматься в такой воде невозможно», — сетует Александра Рядинская.
От редакции отметим еще и ответы на негативные комментарии, опубликованные от имени администрации спортивного комплекса. Многие из ни выдержаны в откровенно хамской манере, а вместо признания недостатков людям советуют искать другие места, где им понравится больше.
Такая же средняя оценка, 3,5, у 50-метрового бассейна «Нептун» на улице Богдана Хмельницкого. И в этом случае подавляющее большинство претензий не к самому бассейну, его люди как раз хвалят. Но вот работа административного персонала, сообщают посетители, отбивает всякое желание сюда возвращаться.
«Персонал просто ужас! Мы были два раза и больше не ногой, живем через двор от бассейна, но вынуждены ездить в другой. Свободное плавание 440 р один билет, что не мало, но такого хамства я еще не встречала», — пишет Ольга Седунова.
«Из приветливых и улыбчивых был только кассир. На последнем заходе звонок прозвенел на 2 минуты раньше, потом буквально выгоняли, понятно, что всем (персоналу) хочется домой, но за услуги платятся деньги. Свет выключают в 21:55, гардеробщицы в это время уже стоят одетые в куртках, постоянно приговаривают „давайте быстрее“, не дают элементарно до конца одеться, какой-то ужас», — описывает свою историю посещения бассейна Ульяна Каазакова.
Бассейн «Спартак» на улице Мичурина получил среднюю оценку 3,9. Одна из часто упоминаемых проблем здесь — нехватка свободных дорожек для свободного плавания. Постоянно возникает ситуация, когда для посетителей выделяют одну, максимум две дорожки, а остальные сданы в аренду организациям, либо отданы под спортивные тренировки. Но есть и другие негативные моменты.
«Больше не приду. Специально посмотрела расписание на сайте, в промежуток с 17:45 до 19:15 все дорожки в расписании свободны. По факту 5 дорожек из 6 занято. Две барышни вовсе не плавали, а дурачились и создавали аварийные ситуации…пара молодых людей миловалась и явно занималась непристойностями под водой…но они быстро ушли. По лицам людей, плавающих на единственной свободной дорожке, читалось негодование и возмущение», — делится подробностями посетитель по ником Честный отзыв.
К чести администрации спорткомплекса, на каждый негативный отзыв дается корректный ответ, где приносят извинения, обещают разобраться, либо сразу сообщают о том, какие меры по жалобе уже приняты.
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