Солнце атакует: геомагнитные штормы будут бушевать до конца марта

Posted 11 марта, 06:52
Published 11 марта, 06:52
Modified 11 марта, 06:54
Updated 11 марта, 06:54
Согласно прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, повышенная солнечная активность будет наблюдаться до конца марта. Потоки солнечного ветра усиливаются из-за наличия на Солнце трех так называемых коронарных дыр, то есть, участков с пониженной плотностью плазмы. Потоки солнечного ветра, сталкиваясь с магнитным полем нашей планеты, провоцируют геомагнитные возмущения разной степени интенсивности.
Наиболее сильными они будут сегодня, во вторник, 11 марта, 14-15 и 27–28 марта. Исследователи определяют эти возмущения, как геомагнитные штормы средней интенсивности. Это самый оптимистичный прогноз. Если будет реализован наихудший сценарий, штормы могут повторяться практически ежедневно.
Кроме того, прогнозируется серия сильных геомагнитных бурь в начале апреля.
О том, как классифицируют магнитные бури, и о об их влиянии на человеческий организм мы подробно рассказали в специальном материале.