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Posted 11 марта, 06:52

Published 11 марта, 06:52

Modified 11 марта, 06:54

Updated 11 марта, 06:54

Солнечная активность связана с появлением так называемых коронарных дыр

Солнце атакует: геомагнитные штормы будут бушевать до конца марта

11 марта 2025, 06:52
Фото: Изображение Midjourney. Солнечная активность связана с появлением так называемых коронарных дыр

Магнитные бури будут терзать жителей Новосибирска весь март

В марте и начале апреля ожидается повышенная солнечная активность, предупреждают ученые.

Согласно прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, повышенная солнечная активность будет наблюдаться до конца марта. Потоки солнечного ветра усиливаются из-за наличия на Солнце трех так называемых коронарных дыр, то есть, участков с пониженной плотностью плазмы. Потоки солнечного ветра, сталкиваясь с магнитным полем нашей планеты, провоцируют геомагнитные возмущения разной степени интенсивности.

Наиболее сильными они будут сегодня, во вторник, 11 марта, 14-15 и 27–28 марта. Исследователи определяют эти возмущения, как геомагнитные штормы средней интенсивности. Это самый оптимистичный прогноз. Если будет реализован наихудший сценарий, штормы могут повторяться практически ежедневно.

Кроме того, прогнозируется серия сильных геомагнитных бурь в начале апреля.

О том, как классифицируют магнитные бури, и о об их влиянии на человеческий организм мы подробно рассказали в специальном материале.

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