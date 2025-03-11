Солнце атакует: геомагнитные штормы будут бушевать до конца марта

Наиболее сильными они будут сегодня, во вторник, 11 марта, 14-15 и 27–28 марта. Исследователи определяют эти возмущения, как геомагнитные штормы средней интенсивности. Это самый оптимистичный прогноз. Если будет реализован наихудший сценарий, штормы могут повторяться практически ежедневно.