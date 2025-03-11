В Новосибирске глава Союза отцов осудил избиение девочки-квадробера

Они завалили школьницу на снег, заломали руки и заковали наручниками. Также они сняли с нее маску животного и сожгли. Все эти действия были сняты на видео и распространены через ТГ-канал. Далее кадры стали доступны для общественности, в связи с чем, разгорелся скандал.