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Posted 11 марта, 02:19

Published 11 марта, 02:19

Modified 11 марта, 02:21

Updated 11 марта, 02:21

На девочку напали

В Новосибирске глава Союза отцов осудил избиение девочки-квадробера

11 марта 2025, 02:19
Фото: Изображение Midjourney. На девочку напали
В Новосибирске избили девочку-квадробера: по поводу данной ситуации высказался глава Союза отцов.

Девочку позвали в парк «Арена» 9 марта на сходку квадроберов — людей, которые наряжаются в костюмы животных и позиционируют себя ими. Однако никакой встречи не было, а на ребенка напали подростки постарше.

Они завалили школьницу на снег, заломали руки и заковали наручниками. Также они сняли с нее маску животного и сожгли. Все эти действия были сняты на видео и распространены через ТГ-канал. Далее кадры стали доступны для общественности, в связи с чем, разгорелся скандал.

Как отметил Om1 Новосибирск глава Союза отцов Сергей Майоров, такие радикальные методы борьбы с квадробингом просто недопустимы. Данное увлечение — всего лишь детская шалость и ничего криминального в ней нет. По его словам, такую агрессию нужно пресекать, а родителям проводить воспитательные беседы.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Нападение#Подростки#Союз отцов#Квадроберы
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