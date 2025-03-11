В Новосибирске глава Союза отцов осудил избиение девочки-квадробера

Posted 11 марта, 02:19
Published 11 марта, 02:19
Modified 11 марта, 02:21
Updated 11 марта, 02:21
Девочку позвали в парк «Арена» 9 марта на сходку квадроберов — людей, которые наряжаются в костюмы животных и позиционируют себя ими. Однако никакой встречи не было, а на ребенка напали подростки постарше.
Они завалили школьницу на снег, заломали руки и заковали наручниками. Также они сняли с нее маску животного и сожгли. Все эти действия были сняты на видео и распространены через ТГ-канал. Далее кадры стали доступны для общественности, в связи с чем, разгорелся скандал.
Как отметил Om1 Новосибирск глава Союза отцов Сергей Майоров, такие радикальные методы борьбы с квадробингом просто недопустимы. Данное увлечение — всего лишь детская шалость и ничего криминального в ней нет. По его словам, такую агрессию нужно пресекать, а родителям проводить воспитательные беседы.