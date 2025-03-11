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Posted 11 марта, 01:52

Published 11 марта, 01:52

Modified 11 марта, 01:54

Updated 11 марта, 01:54

Концерта не будет

В Новосибирске мошенники зовут горожан на фейковый концерт Полины Гагариной

11 марта 2025, 01:52
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. Концерта не будет
В Новосибирске мошенники предлагают горожанам сходить на фальшивый концерт известной певицы: информацию опровергла директор филармонии.

Жители Новосибирска стали получать письма на электронную почту с приглашением пойти на концерт Полины Гагариной. Ее выступление якобы должно пройти 21 марта в 19:00 на сцене филармонии.

Само мероприятие бесплатное и называется «Знание Нации». Послушать музыку зовут военнослужащих, родственников и волонтеров. На деле же никакого выступления не планируется.

Как рассказала руководительница учреждения Анна Терешкова, в этот день задуман другой концерт и Гагарина к ним не приедет. Пойти на ее концерт приглашают мошенники. Они желают получить личные данные через письмо.

Ранее парень сделал девушке предложение на концерте МакSим. Ответ был весьма неоднозначным.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Мошенники#Концерт#Обман#Полина Гагарина
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