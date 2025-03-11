В Новосибирске мошенники зовут горожан на фейковый концерт Полины Гагариной

Posted 11 марта, 01:52
Published 11 марта, 01:52
Modified 11 марта, 01:54
Updated 11 марта, 01:54
Жители Новосибирска стали получать письма на электронную почту с приглашением пойти на концерт Полины Гагариной. Ее выступление якобы должно пройти 21 марта в 19:00 на сцене филармонии.
Само мероприятие бесплатное и называется «Знание Нации». Послушать музыку зовут военнослужащих, родственников и волонтеров. На деле же никакого выступления не планируется.
Как рассказала руководительница учреждения Анна Терешкова, в этот день задуман другой концерт и Гагарина к ним не приедет. Пойти на ее концерт приглашают мошенники. Они желают получить личные данные через письмо.
Ранее парень сделал девушке предложение на концерте МакSим. Ответ был весьма неоднозначным.