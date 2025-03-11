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Posted 11 марта, 08:12

Published 11 марта, 08:12

Modified 11 марта, 08:55

Updated 11 марта, 08:55

Стройка представляет опасность для жизни

В Новосибирске произошло обрушение в недостроенной ГЧП-школе на Плющихе

11 марта 2025, 08:12
Фото: предоставлено очевидцем. Стройка представляет опасность для жизни
На место прибыли машины медиков и спасателей, сообщили очевидцы.

На стройплощадке школы на Плющихинском жилмассива в Октябрьском районе Новосибирска обрушилась балка, есть пострадавшие, сообщили редакции Atas.Info местные жители. По словам очевидцев, на территории замороженной стройки на улице Татьяны Снежиной медики загрузили носилки в машину скорой помощи и уехали с сиреной.

Это стройплощадка одной из шести школ, которые должны были быть построены в рамках концессионного соглашения между региональным Министерством образования и ООО «Пятая концессионная компания „Просвещение“. Сдача всех объектов планировалась к декабрю 2023 года.

В результате, в мае 2024 года глава компании-концессионера Отто Сопроненко был задержан, а после арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Строительная готовность школ к тому моменту не превышала 22 процентов.

«Мы так ждали эту школу, у нас сейчас на Плющихе все классы переполнены, в 216 школе записано в три раза больше учеников, чем она рассчитана по проекту. Теперь, похоже, никогда не дождемся», — заметила собеседница редакции.

На стройплощадках скандальных школ действует особый режим для обеспечения безопасности — конструкции ненадежны. Стройка на Татяны Снежиной огорожена забором и там появляется охранник. Но, рассказывают местные жители, они неоднократно замечали играющих в недострое детей.

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