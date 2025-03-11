В Новосибирске произошло обрушение в недостроенной ГЧП-школе на Плющихе

Posted 11 марта, 08:12
Published 11 марта, 08:12
Modified 11 марта, 08:55
Updated 11 марта, 08:55
На стройплощадке школы на Плющихинском жилмассива в Октябрьском районе Новосибирска обрушилась балка, есть пострадавшие, сообщили редакции Atas.Info местные жители. По словам очевидцев, на территории замороженной стройки на улице Татьяны Снежиной медики загрузили носилки в машину скорой помощи и уехали с сиреной.
Это стройплощадка одной из шести школ, которые должны были быть построены в рамках концессионного соглашения между региональным Министерством образования и ООО «Пятая концессионная компания „Просвещение“. Сдача всех объектов планировалась к декабрю 2023 года.
В результате, в мае 2024 года глава компании-концессионера Отто Сопроненко был задержан, а после арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Строительная готовность школ к тому моменту не превышала 22 процентов.
«Мы так ждали эту школу, у нас сейчас на Плющихе все классы переполнены, в 216 школе записано в три раза больше учеников, чем она рассчитана по проекту. Теперь, похоже, никогда не дождемся», — заметила собеседница редакции.
На стройплощадках скандальных школ действует особый режим для обеспечения безопасности — конструкции ненадежны. Стройка на Татяны Снежиной огорожена забором и там появляется охранник. Но, рассказывают местные жители, они неоднократно замечали играющих в недострое детей.