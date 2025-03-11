В Новосибирске растет доля фальсифицированных прохладительных напитков

Posted 11 марта, 08:47
Published 11 марта, 08:47
Modified 11 марта, 08:49
Updated 11 марта, 08:49
В новосибирских магазинах стало появляться все больше фальсифицированных напитков, которые недобросовестные производители выдают за натуральные. О частом появлении морса со сроком годности 90 суток сообщает, в частности, издание InfoPro54. По словам директора производственной компании «Сибирский продукт» Игоря Адодина, на которого ссылаются журналисты, это никак не связано с революцией в технологии консервации напитков на натуральной основе.
Предприниматель подчеркивает, что такие предложения — явный обман покупателей. Но доказать продажу фальсификата можно только после лабораторных исследований. Теоретически, следить за подобным должен Роспотребнадзор, однако сейчас действует моратории на проверки бизнеса, чем и пользуются недобросовестные коммерсанты.
В целом же, по итогам 2024 года сегмент питьевой воды со вкусовыми добавками вырос более чем на 50 процентов и стал самой быстрорастущей категорией среди прохладительных напитков.
В прошлом году горожан потрясли новости о том, что значительная часть молока в магазинах Новосибирска признали фальсификатом.