В Новосибирске растет доля фальсифицированных прохладительных напитков

В новосибирских магазинах стало появляться все больше фальсифицированных напитков, которые недобросовестные производители выдают за натуральные. О частом появлении морса со сроком годности 90 суток сообщает, в частности, издание InfoPro54. По словам директора производственной компании «Сибирский продукт» Игоря Адодина, на которого ссылаются журналисты, это никак не связано с революцией в технологии консервации напитков на натуральной основе.