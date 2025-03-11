В Новосибирске семья незаконно легализовала сотни мигрантов

Сотрудники СК и ФСБ продолжают оперативную работу по выявлению всех причастных к схеме. Анализируются финансовые потоки, проводятся допросы свидетелей, изучается база клиентов «фирмы-призрака». Эксперты отмечают, что подобные случаи подчёркивают необходимость ужесточения контроля за миграционными услугами и усиления ответственности за подделку документов. Тем временем расширение мечети в центре Новосибирска вызвало волну недовольства горожан.