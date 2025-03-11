В Новосибирске семья незаконно легализовала сотни мигрантов

Posted 11 марта, 05:16
Published 11 марта, 05:16
Modified 11 марта, 05:18
Updated 11 марта, 05:18
Стало известно о пресечении деятельности организованной группы, годами обеспечивавшей выходцам из СНГ фиктивное трудоустройство и поддельные документы. По данным следствия, операцией руководила 35-летняя женщина, скрывающаяся за пределами области, а её сообщник (одновременно супруг) помещён под домашний арест.
Группа, действовавшая как семейный подряд, оформила свыше 300 иностранных граждан через подложные трудовые контракты и сфальсифицированные разрешения на работу. Услуги предоставлялись за вознаграждение, достигающее сотен тысяч рублей. Организатор координировала процессы удалённо, избегая личного участия в сделках.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц). Основная подозреваема объявлена в федеральный розыск. В отношении её мужа избрана мера пресечения, исключающая контакты с соучастниками.
Сотрудники СК и ФСБ продолжают оперативную работу по выявлению всех причастных к схеме. Анализируются финансовые потоки, проводятся допросы свидетелей, изучается база клиентов «фирмы-призрака». Эксперты отмечают, что подобные случаи подчёркивают необходимость ужесточения контроля за миграционными услугами и усиления ответственности за подделку документов. Тем временем расширение мечети в центре Новосибирска вызвало волну недовольства горожан.