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Posted 11 марта, 02:27

Published 11 марта, 02:27

Modified 11 марта, 02:29

Updated 11 марта, 02:29

В мэрии изменения

В Новосибирске утвердили структуру нового департамента транспорта в мэрии

11 марта 2025, 02:27
Фото: atas.info. В мэрии изменения
В Новосибирске реформировали транспортную систему: представлена структура обновленного департамента.

Администрация Новосибирска официально утвердила новый департамент транспорта, разделив полномочия между подразделениями. Соответствующее постановление опубликовано на портале муниципалитета.

Управление пассажирских перевозок перешло в прямое подчинение Павлу Ивахненко, возглавившему департамент. В его зону ответственности также включены финансово-экономические операции в транспортном секторе.

Внутри управления созданы два профильных отдела: отдел координации перевозок — регулирует маршруты и графики движения и отдел инфраструктурного развития и цифровых технологий — занимается модернизацией систем и внедрением инноваций.

В Новосибирске утвердили новую структуру департамента транспорта
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Ивахненко будет помогать один заместитель, курирующий правовые аспекты, муниципальный надзор и административную поддержку ведомства. Ранее существовавший департамент транспорта и дорожного хозяйства разделили на два самостоятельных органа:

  • Департамент транспорта — фокусируется на логистике, пассажирских перевозках и цифровизации услуг.

  • Дорожный департамент — отвечает за ремонт магистралей, содержание переправ и благоустройство городских территорий.

Эксперты связывают реформу с необходимостью повысить эффективность управления транспортной инфраструктурой мегаполиса. Разделение функций позволит ускорить решение проблем в сфере общественных т/с и качественно модернизировать дорожную сеть.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Мэрия#Департамент
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