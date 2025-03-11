В Новосибирске утвердили структуру нового департамента транспорта в мэрии

Posted 11 марта, 02:27
Published 11 марта, 02:27
Modified 11 марта, 02:29
Updated 11 марта, 02:29
Администрация Новосибирска официально утвердила новый департамент транспорта, разделив полномочия между подразделениями. Соответствующее постановление опубликовано на портале муниципалитета.
Управление пассажирских перевозок перешло в прямое подчинение Павлу Ивахненко, возглавившему департамент. В его зону ответственности также включены финансово-экономические операции в транспортном секторе.
Внутри управления созданы два профильных отдела: отдел координации перевозок — регулирует маршруты и графики движения и отдел инфраструктурного развития и цифровых технологий — занимается модернизацией систем и внедрением инноваций.
Ивахненко будет помогать один заместитель, курирующий правовые аспекты, муниципальный надзор и административную поддержку ведомства. Ранее существовавший департамент транспорта и дорожного хозяйства разделили на два самостоятельных органа:
Департамент транспорта — фокусируется на логистике, пассажирских перевозках и цифровизации услуг.
Дорожный департамент — отвечает за ремонт магистралей, содержание переправ и благоустройство городских территорий.
Эксперты связывают реформу с необходимостью повысить эффективность управления транспортной инфраструктурой мегаполиса. Разделение функций позволит ускорить решение проблем в сфере общественных т/с и качественно модернизировать дорожную сеть.