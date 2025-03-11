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Posted 11 марта, 06:52

Published 11 марта, 06:52

Modified 11 марта, 06:54

Updated 11 марта, 06:54

Зайцы вышли на улицу

В Новосибирске заметили загадочного упитанного зверька

11 марта 2025, 06:52
Фото: 1MI. Зайцы вышли на улицу

В Новосибирске на Шлюзе заметили пухлого зайца

Жители микрорайона Шлюз стали свидетелями, как во дворе дома на улице Русской, 9, в сугробе притаилось белоснежное животное, напоминающее то ли зайца, то ли кролика: видео с «пушистым гостем» быстро разошлось по местным пабликам, вызвав жаркие споры.

Зверёк, отличающийся нехарактерной для диких животных упитанностью, спокойно сидел у жилого дома, не проявляя страха перед людьми. Авторы публикации иронично отметили, что экология в районе «достигла такого уровня», что теперь здесь можно встретить даже лесных обитателей.

Видео: «У нас на Шлюзе"/ВКонтакте.

Пользователи разделились во мнениях: одни настаивают, что это кролик-беглец из-за округлых форм, коротких ушей и отсутствия типичной для зайцев мускулистости, другие допускают, что это мог быть заяц-альбинос, случайно оказавшийся в городе.

«Это говорит о том, что дикой природе негде уединиться от человека, поэтому она начинает привыкать к человеку. А подкармливать не стоит, подальше от людей ему будет безопасней. Иначе очень быстро станете в ответе ещё за семерых зайцев»;
«Обалденно, конечно! А может быть это домашний на самовыгуле?».

Пока же «снежный пухлячок» стал местной знаменитостью, добавив шарма зимнему пейзажу Шлюза. Недавно такой же пухляш был замечен на ОбьГЭСе. Также на улицах была замечена лиса.

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