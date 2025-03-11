В Новосибирске заметили загадочного упитанного зверька

Зверёк, отличающийся нехарактерной для диких животных упитанностью, спокойно сидел у жилого дома, не проявляя страха перед людьми. Авторы публикации иронично отметили, что экология в районе «достигла такого уровня», что теперь здесь можно встретить даже лесных обитателей.