atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 11 марта, 08:44

Published 11 марта, 08:44

Modified 11 марта, 08:46

Updated 11 марта, 08:46

Кто стал победителем

В Новосибирской области после выигрыша потеряли миллионера

11 марта 2025, 08:44
Фото: 1MI. Кто стал победителем
В Новосибирской области ищут миллионера, который не забрал свои выигранные деньги, о чем сообщили в «Национальной лотерее».

Лотерея проводилась в честь Международного женского дня, а розыгрыш был 9 марта. Всего победителями стали 17 россиян — они получили по миллиону рублей. Также 6 счастливчиков разделили между собой 100 млн рублей.

Победители были из разных регионов, включая Омскую, Тюменскую и Новосибирскую область. Представители лотереи объявили поиск миллионеров, так как не все обладатели приза обратились к ним за деньгами. Необходимо проверить свой билет на предмет выигрышей.

Счастливчику из Новосибирской области необходимо в течение семи месяцев с момента публикации результатов розыгрыша обратиться в офис для оформления необходимых документов. Тем временем 145 млн рублей выиграли в новогоднюю лотерею жители Новосибирской области.

В Новосибирске заметили загадочного упитанного зверька
Узнать подробнее
Читайте также:
Комментатор Скворцов уехал в Москву после избиения в НовосибирскеВ Новосибирске семья незаконно легализовала сотни мигрантовКритика журналистов и митинг: каким был визит Владимира Жириновского в Новосибирск
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Деньги#Лотерея#Выигрыш
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, reklama@atas.info 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика