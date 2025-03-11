В Новосибирской области после выигрыша потеряли миллионера

Posted 11 марта, 08:44
Published 11 марта, 08:44
Modified 11 марта, 08:46
Updated 11 марта, 08:46
Лотерея проводилась в честь Международного женского дня, а розыгрыш был 9 марта. Всего победителями стали 17 россиян — они получили по миллиону рублей. Также 6 счастливчиков разделили между собой 100 млн рублей.
Победители были из разных регионов, включая Омскую, Тюменскую и Новосибирскую область. Представители лотереи объявили поиск миллионеров, так как не все обладатели приза обратились к ним за деньгами. Необходимо проверить свой билет на предмет выигрышей.
Счастливчику из Новосибирской области необходимо в течение семи месяцев с момента публикации результатов розыгрыша обратиться в офис для оформления необходимых документов. Тем временем 145 млн рублей выиграли в новогоднюю лотерею жители Новосибирской области.