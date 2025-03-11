В центре Новосибирска выгрузили сокровища гробницы Тутанхамона

Посетители вскоре смогут посмотреть на саркофаги, статуи и даже маску царя Тутанхамона, пишет VN.RU. Стоит отметить, что артефакты не оригинальные — их создали реставраторы как точные копии, а настоящие экспонаты находятся в Египте. Тем временем в Новосибирской области после выигрыша потеряли миллионера.