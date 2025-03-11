В центре Новосибирска выгрузили сокровища гробницы Тутанхамона

Posted 11 марта, 10:09
Published 11 марта, 10:09
Modified 11 марта, 10:11
Updated 11 марта, 10:11
Египетские статуи выставили возле Краеведческого музея — в самом центре города. Они предназначены для выставки «Сокровища гробницы Тутанхамона», которая пройдет в учреждении.
Экспозицию посвятили 100-летию со дня открытия усыпальницы фараона — ее нашли археологи в 1922 году на месте Долины Царей. Теперь в музее царит атмосфера настоящего Древнего Египта.
Посетители вскоре смогут посмотреть на саркофаги, статуи и даже маску царя Тутанхамона, пишет VN.RU. Стоит отметить, что артефакты не оригинальные — их создали реставраторы как точные копии, а настоящие экспонаты находятся в Египте. Тем временем в Новосибирской области после выигрыша потеряли миллионера.