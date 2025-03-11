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Posted 11 марта, 10:09

Published 11 марта, 10:09

Modified 11 марта, 10:11

Updated 11 марта, 10:11

Кто появился возле музея

В центре Новосибирска выгрузили сокровища гробницы Тутанхамона

11 марта 2025, 10:09
Фото: atas.info. Кто появился возле музея
В Новосибирске прямо на улицах появились сокровища гробницы Тутанхамона, о чем рассказали в Краеведческом музее.

Египетские статуи выставили возле Краеведческого музея — в самом центре города. Они предназначены для выставки «Сокровища гробницы Тутанхамона», которая пройдет в учреждении.

Экспозицию посвятили 100-летию со дня открытия усыпальницы фараона — ее нашли археологи в 1922 году на месте Долины Царей. Теперь в музее царит атмосфера настоящего Древнего Египта.

Посетители вскоре смогут посмотреть на саркофаги, статуи и даже маску царя Тутанхамона, пишет VN.RU. Стоит отметить, что артефакты не оригинальные — их создали реставраторы как точные копии, а настоящие экспонаты находятся в Египте. Тем временем в Новосибирской области после выигрыша потеряли миллионера.

Фото: VN.ru
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#Эмилия Губарева#Культура#Новосибирск#Выставка
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