«Врачи-хамы и очереди»: топ-5 поликлиник Новосибирска, куда боятся обращаться

Posted 11 марта, 02:25
Published 11 марта, 02:25
Modified 11 марта, 02:27
Updated 11 марта, 02:27
Учреждение находится на улице Московская в Октябрьском районе. Оно получило 2 балла из 5 и это самая низкая оценка. Пациенты жалуются на длинные очереди, старый ремонт и некомпетентность врачей.
«Что за отношение к людям?! Людям чтобы просто получить направление у терапевта, надо отсидеть в очередях с больными людьми по 2-3 часа, из-за того что компьютеры висят, врачей не хватает! Сколько будет такое продолжаться??? Принимайте меры! И сделайте пожалуйста хотя бы косметический ремонт. Посмотрите состояние подоконников на первом этаже»;
«Самая худшая поликлиника города. Врачи низкого качества. В регистратуре отправляют сразу же звонить роботу Николаю! Сами не хотят записывать на приёмы…орут возмущаются в регистратуре! Люди скоро писать в здравоохранение так начнут. Там работают двоечники и неудачники которые самоутверждаются и нигде более не пригодились. Потому что в платных учреждениях нужна культура общения и уровень знаний выше»;
Самая ужасная травматология в городе, не дай бог суда попасть. Хоть по записи, хоть по очереди. По записи ждал 2 часа, по очереди повторно ждал 3 часа. Ожидание оставляет желать лучшего, 1 поставил за хороших врачей»;
Очень сильно воняет канализацией, зайти просто невозможно!»;
Люди идут к врачу за помощью, да в ветеринарке к животным внимательнее отношение, а вам я даже крысу не доверила бы! Позор!»;
Люди по 4 часа сидят в очереди. Отвратительная организация работы».
Медучреждение находится на улице Широкой в Ленинском районе. Оно получило 2,1 звезды из 5. Основные жалобы приходятся на то, что в регистратуре работают хамы и пациентам не удается записаться к врачу.
«В регистратуре сидят не то, что хамки, а невоспитанные бабищи, которым только в общественных туалетах работать на рынке! Ни в одной больнице не сталкивалась с такой манерой общения!!! Ну и что, что Гос.учреждение? Что, при этом не нужно быть человеком? Нет уважения ни к старикам, ни к инвалидам, ни к детям!»;
«Ужасная регистратура, сидят тупицы ничего не понимают и ничего сказать не могут»;
«В регистратуре сидит хамка молодая девушка, ну если не можете работать с людьми, нет у вас терпения, зачем там работать? Люди идут сюда за помощью, а не выслушивать негатив!!!»;
«Минус 1000000! Самая отвратительная поликлиника в городе! За 20-30 лет там ничего не поменялось! З/п от 90, от 120 тыс руб у терапевтов (посмотрите на hh.ru), а как по хамски общались, так и продолжают. Никто вас там лечить не будет! Сразу пишите везде жалобы. Еще понабрали не русских, которые двух слов связать не могут. Да и русские -беспредел какой-то. Нормальные врачи там не задерживаются. Ответственности ни за что не несут!!! А надо бы уголовную за такое „лечение“ людей и отношение к ним!!! Везде им деньги в карман подавай. И то не гарантия лечения и обследований»;
«Невозможно записаться к терапевту, записи просто нет, в любое время пытаюсь записаться через электронную регистратуру, очень странно. Буду просто в другую переводиться, ибо уже невозможно, так как не везде такой бардак. Да далеко ездить, но зато хотя-бы к врачу можно попасть. И к нормальному специалисту, а не как год назад, мне таблетки по гуглу, искала терапевт в данной поликлинике. Вечно всё через одно место».
Учреждение находится на улице Вавилова в Заельцовском районе. Оно получило 2,1 звезды из 5. Примечательно, что это единственная поликлиника, которая реагирует на жалобы пациентов. Новосибирцы жалуются на некомпетентность медицинского персонала.
«Абсолютно равнодушное отношение врачей. Пришла с сильным кашлем, не прослушали, анализы не назначили. Вслепую выписали антибиотик и отправили»;
«Невозможно нормально записаться к специалисту. Отсутствие большинства специалистов»;
«Место, в котором совершенно наплевать на людей. Мама-инвалид уже замучилась с этим заведением. Обиженный на весь мир персонал»;
«В связи с переездом пришлось поменять поликлинику. Живет она какими-то своими правилами, по живой очереди к врачу не попасть, такой истории как „через одного“ тут не существует, врачи несут какой-то бред…»;
«Претензия только к одной неадекватной регистраторше, которая отказала в записи, и ещё и нахамила»;
«Худшая поликлиника, врачи ведут себя не компетентно, регистратура толком двух слов связать не может, лечение назначить не могут. Очереди огромные».
Поликлиника находится на улице Учительская в Калининском районе. Отделение для детей получило 2,2 звезды. Горожане сетуют на грубый персонал, который работает в регистратуре, а также невозможность дозвониться и записаться к врачу.
«В регистратуре сидят две хамки. Педиатры работают по полдня.Отношение к посетителям — типа „чё пришли сюда?“»;
«До регистратуры не дозвониться!!!»;
«4й день не могу дозвониться ни по одному номеру телефона. Трубку не берут. Если телефоны сменили, нужно и в справочной менять. Безобразие»;
«В регистратуре отношение к людям просто ужасное. Хамство, повышенный тон. На любой вопрос тебе грубят. Дозвониться не возможно, а если снимают трубку, то разговор такой грубый, что забываешь зачем звонил. Ведь это место где лечат детей. Наверное только звонок в Министерство может, как-то влиять на это. Не понятно, почему только таким методом можно решить вопрос?! Неужели у этих людей нет детей, внуков, как их можно допускать к обслуживанию?! Руководство делает вид, что этого нет. Ведь находясь сегодня в очереди нахамили не только мне, но и мальчику которого со школы отправили с подозрением на аппендицит. Он пришёл не по записи. Ему и его бабушке высказали все что они думают и только тогда отправили к врачу»;
«Уберите уже этих невоспитанных женщин с регистратуры. Хочу записываю к врачу, хочу нет.хочу выдам карту, хочу нет. Хочу рявкаю, захочу и пошлю. Не нравится? Так иди жалуйся заведующей»;
«Качество регистратуры просто не выносимо, сидят хамки, которые при этом жуют еду прям в открытую, на вопросы не отвечают, карту не выдают, уверяют что без записи я не могу попасть не к своему врачу не к дежурному итог к врачу не пустили пришлось ехать в платную клинику».
Учреждение находится на улице Танкистов в Ленинском районе. Поликлиника получила 2,3 звезды. Большинство жалоб связаны с грубостью врачей и невозможностью попасть на прием через регистратуру.
«Кошмар что за хамка в регистратуре, даже страшно подходить, она почему как собака гавкает на всех? Даже хочется посмотреть она у вас там вообще на цепи или кинуться может. К ней обратились с элементарным вопросом, не может работать в таких местах пусть следит дома, и к психиатру обратиться не помешало бы ей. Отпустите её в отпуск долгосрочный ей видно нужно отдохнуть»;
«Начиная с регистратуры, куда страшно подходить, где тебя встретят с недовольным лицом и на повышенных тонах, ходить туда не хочется, но иногда приходится. А чтобы срочно попасть к врачу, надо записаться, а это не так легко и за две недели можно и на тот свет уйти. Кабинет неотложной помощи тоже не всесилен, максимум, что можно там получить, это первую помощь или направление, а дальше ваша жизнь в ваших руках. Ужасная поликлиника и нет порядка в организации!»;
«Убогая клиника. Позорище мин.здраву и заведующему этой клинике. Всë наверное домой по растащили даже одноразовых простыней нет в кабинетах и процедурных.При направлении на ЭКГ даже не предупредили о пелëнке. Пришëл на приëм и только тогда увидел на двери, что нужно при себе иметь. Идиотизм полный»;
«Самая отвратительная поликлиника из всех, что я знаю! В регистратуре сидят неграмотные специалисты, которые что называется смотрят в документы, и ничего там не видят! Заставляют бегать из кабинета в кабинет, тратить по 3 часа и более! Записи нет, ссылаются на 122, полная неорганизованность.Все грубят и хамят, в кабинете неотложной помощи, сидит особая женщина, разговаривает с пациентами как с собаками, хамит и грубит, позволяет себе доставать телефон и угрожать! Заведующая терапевтическим отделением смогла ответить только то, что сотрудники регистратуры неправы! Вот и все, а то что я потратила 3 часа своего времени, отсидев просто так очередь, и выслушав ваше хамство, это никого не волнует! Заставили еще раз приходить вечером, просидеть очередь повторно. Все отзывы здесь от ботов, которые с оценкой 5 звезд, они даже текст пишут один и тот же, смешно! Не пытайтесь поднять рейтинг всеми известной помирайки-поликлиники!».