Заммэра Москвы Ефимов: В Царицыне бывшую промзону реорганизуют по программе КРТ

Согласно информации, озвученной Владимиром Ефимовым, на части территории бывшей промзоны Котляково появится комфортное городское пространство с современными жилыми домами и общественно-социальными объектами, отвечающее задачам программы реновации. Столичные власти уже назначили оператора по реализации проекта. Работы будут завершены в течение семи лет с момента принятия решения о КРТ. В целом на участке возведут 210,5 тысячи квадратных метров недвижимости разного назначения. Первые этажи ЖК отдадут под магазины, кафе, сервисные мастерские и другие предприятия малого бизнеса. В проект будет инвестировано 65,2 миллиарда рублей. Таким образом, программа реновации в Москве ускорится. Кроме того, в городе появится 1,2 тысячи рабочих мест. Об этом информирует mos.ru.