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Posted 11 марта, 17:20

Published 11 марта, 17:20

Modified 11 марта, 17:25

Updated 11 марта, 17:25

Заммэра Москвы Ефимов: В Царицыне бывшую промзону реорганизуют по программе КРТ

Заммэра Москвы Ефимов: В Царицыне бывшую промзону реорганизуют по программе КРТ

11 марта 2025, 17:20
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
На месте бывшей промзоны в муниципальном округе Царицыно российской столицы планируют провести реорганизацию в рамках программы КРТ. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Речь идет об участке, расположенном в Южном административном округе на пересечении Деловой улицы и Кавказского бульвара поблизости от платформы Чертаново Павелецкого направления Московской железной дороги. Проект планировки территории уже утвержден. Работы пройдут на участке площадью 10,31 гектара, из которых 8,07 гектара отдадут под реорганизацию в рамках программы КРТ.

Согласно информации, озвученной Владимиром Ефимовым, на части территории бывшей промзоны Котляково появится комфортное городское пространство с современными жилыми домами и общественно-социальными объектами, отвечающее задачам программы реновации. Столичные власти уже назначили оператора по реализации проекта. Работы будут завершены в течение семи лет с момента принятия решения о КРТ. В целом на участке возведут 210,5 тысячи квадратных метров недвижимости разного назначения. Первые этажи ЖК отдадут под магазины, кафе, сервисные мастерские и другие предприятия малого бизнеса. В проект будет инвестировано 65,2 миллиарда рублей. Таким образом, программа реновации в Москве ускорится. Кроме того, в городе появится 1,2 тысячи рабочих мест. Об этом информирует mos.ru.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента горимущества Максим Гаман сообщил, что общая площадь жилых домов, строящихся в рамках программы КРТ, составит 165,3 тысячи квадратных метров. На территории физкультурно-оздоровительного комплекса, предусмотренного планом квартала, будет возведен бассейн площадью 17,9 тысячи квадратных метров. Построят две новых улицы местного значения и реконструируют две улицы районного значения общей протяженностью 1,29 километра. На площади порядка 0,5 гектара проведут озеленение.

Общая площадь жилья превысит 107 тысяч квадратных метров. В новые квартиры с готовой улучшенной отделкой смогут заселиться 3,9 тысячи граждан. Оснащение домов включает автоматизированную систему контроля и учета потребления энергии, благодаря которой значительно снижаются коммунальные платежи.

На данный момент в российской столице на площади около 4,2 тысячи гектаров на разных стадиях реализуется 302 проекта КРТ. Работа в рамках проектов выполняется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, который ранее рассказал о строительстве и реконструкции дорог по программе КРТ.

Строительство объектов социальной инфраструктуры в Москве отвечает целям и инициативам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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