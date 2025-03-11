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Posted 11 марта, 02:27

Published 11 марта, 02:27

Modified 11 марта, 02:29

Updated 11 марта, 02:29

Традиции и приметы в День Порфирия

Запрещено ссориться и работать: что можно и нельзя делать в День святителя Порфирия

11 марта 2025, 02:27
Фото: 1MI. Традиции и приметы в День Порфирия
11 февраля в православной традиции почитается святитель Порфирий Газский, который, согласно легенде, спас языческий город Газы от бедственной засухи и обратил неверующих в христианство.

Традиции празднования Дня святителя Порфирия в 2025 году

11 марта верующие обращаются к святому Порфирию с молитвой, прося помощи в духовной жизни, исцеления от болезней. Если есть возможность, стоит посетить церковь в этот день.

Также в память о святом верующие могут совершать дела милосердия: подавать милостыню, помогать больным или одиноким людям.

В этот день также не принято заниматься тяжелым трудом. Однако труд одобряется, если он направлен на помощь ближнему. Приборка в доме в этот день также приветствуется.

Порфирий Газский
Порфирий Газский. Фото: Wikipedia.ru
Порфирий Газский
Порфирий Газский. Фото: Wikipedia.ru
Порфирий Газский
Порфирий Газский. Фото: Wikipedia.ru
Порфирий Газский
Порфирий Газский. Фото: Wikipedia.ru
Порфирий Газский
Порфирий Газский. Фото: Wikipedia.ru
Порфирий Газский
Порфирий Газский. Фото: Wikipedia.ru
Порфирий Газский
Порфирий Газский. Фото: Wikipedia.ru
Порфирий Газский
Порфирий Газский. Фото: Wikipedia.ru

Категорические запреты в День святителя Порфирия

  • В день памяти святого категорически запрещено ругаться и сквернословить;
  • Нельзя оставлять на столе посуду, в частности пустые кружки;
  • Завязывать узлы и узелки;
  • Заводить новые романтические знакомства;
  • Гулять по берегам водоемов.

Категорические запреты в День святителя Порфирия

  • В день памяти святого категорически запрещено ругаться и сквернословить;
  • Нельзя оставлять на столе посуду, в частности пустые кружки;
  • Завязывать узлы и узелки;
  • Заводить новые романтические знакомства;
  • Гулять по берегам водоемов.

Категорические запреты в День святителя Порфирия

  • В день памяти святого категорически запрещено ругаться и сквернословить;
  • Нельзя оставлять на столе посуду, в частности пустые кружки;
  • Завязывать узлы и узелки;
  • Заводить новые романтические знакомства;
  • Гулять по берегам водоемов.

Категорические запреты в День святителя Порфирия

  • В день памяти святого категорически запрещено ругаться и сквернословить;
  • Нельзя оставлять на столе посуду, в частности пустые кружки;
  • Завязывать узлы и узелки;
  • Заводить новые романтические знакомства;
  • Гулять по берегам водоемов.

Категорические запреты в День святителя Порфирия

  • В день памяти святого категорически запрещено ругаться и сквернословить;
  • Нельзя оставлять на столе посуду, в частности пустые кружки;
  • Завязывать узлы и узелки;
  • Заводить новые романтические знакомства;
  • Гулять по берегам водоемов.

Категорические запреты в День святителя Порфирия

  • В день памяти святого категорически запрещено ругаться и сквернословить;
  • Нельзя оставлять на столе посуду, в частности пустые кружки;
  • Завязывать узлы и узелки;
  • Заводить новые романтические знакомства;
  • Гулять по берегам водоемов.

Категорические запреты в День святителя Порфирия

  • В день памяти святого категорически запрещено ругаться и сквернословить;
  • Нельзя оставлять на столе посуду, в частности пустые кружки;
  • Завязывать узлы и узелки;
  • Заводить новые романтические знакомства;
  • Гулять по берегам водоемов.

Категорические запреты в День святителя Порфирия

  • В день памяти святого категорически запрещено ругаться и сквернословить;
  • Нельзя оставлять на столе посуду, в частности пустые кружки;
  • Завязывать узлы и узелки;
  • Заводить новые романтические знакомства;
  • Гулять по берегам водоемов.
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Приметы на день 11 марта 2025

В этот день можно прогуляться на свежем воздухе. В День святителя приветствуют перелетных птиц: можно выставить для них корм.

Считается, что после теплой погоды 11 марта могут наступить заморозки. На Руси верили, что ранняя весна крайне обманчива, а потому не спешили приступать к началу полевых работ и посевам.

Приметы на день 11 марта 2025

В этот день можно прогуляться на свежем воздухе. В День святителя приветствуют перелетных птиц: можно выставить для них корм.

Считается, что после теплой погоды 11 марта могут наступить заморозки. На Руси верили, что ранняя весна крайне обманчива, а потому не спешили приступать к началу полевых работ и посевам.

Приметы на день 11 марта 2025

В этот день можно прогуляться на свежем воздухе. В День святителя приветствуют перелетных птиц: можно выставить для них корм.

Считается, что после теплой погоды 11 марта могут наступить заморозки. На Руси верили, что ранняя весна крайне обманчива, а потому не спешили приступать к началу полевых работ и посевам.

Приметы на день 11 марта 2025

В этот день можно прогуляться на свежем воздухе. В День святителя приветствуют перелетных птиц: можно выставить для них корм.

Считается, что после теплой погоды 11 марта могут наступить заморозки. На Руси верили, что ранняя весна крайне обманчива, а потому не спешили приступать к началу полевых работ и посевам.

Приметы на день 11 марта 2025

В этот день можно прогуляться на свежем воздухе. В День святителя приветствуют перелетных птиц: можно выставить для них корм.

Считается, что после теплой погоды 11 марта могут наступить заморозки. На Руси верили, что ранняя весна крайне обманчива, а потому не спешили приступать к началу полевых работ и посевам.

Приметы на день 11 марта 2025

В этот день можно прогуляться на свежем воздухе. В День святителя приветствуют перелетных птиц: можно выставить для них корм.

Считается, что после теплой погоды 11 марта могут наступить заморозки. На Руси верили, что ранняя весна крайне обманчива, а потому не спешили приступать к началу полевых работ и посевам.

Приметы на день 11 марта 2025

В этот день можно прогуляться на свежем воздухе. В День святителя приветствуют перелетных птиц: можно выставить для них корм.

Считается, что после теплой погоды 11 марта могут наступить заморозки. На Руси верили, что ранняя весна крайне обманчива, а потому не спешили приступать к началу полевых работ и посевам.

Приметы на день 11 марта 2025

В этот день можно прогуляться на свежем воздухе. В День святителя приветствуют перелетных птиц: можно выставить для них корм.

Считается, что после теплой погоды 11 марта могут наступить заморозки. На Руси верили, что ранняя весна крайне обманчива, а потому не спешили приступать к началу полевых работ и посевам.

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