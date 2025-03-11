Запрещено ссориться и работать: что можно и нельзя делать в День святителя Порфирия

Posted 11 марта, 02:27
Published 11 марта, 02:27
Modified 11 марта, 02:29
Updated 11 марта, 02:29
11 марта верующие обращаются к святому Порфирию с молитвой, прося помощи в духовной жизни, исцеления от болезней. Если есть возможность, стоит посетить церковь в этот день.
Также в память о святом верующие могут совершать дела милосердия: подавать милостыню, помогать больным или одиноким людям.
В этот день также не принято заниматься тяжелым трудом. Однако труд одобряется, если он направлен на помощь ближнему. Приборка в доме в этот день также приветствуется.
В этот день можно прогуляться на свежем воздухе. В День святителя приветствуют перелетных птиц: можно выставить для них корм.
Считается, что после теплой погоды 11 марта могут наступить заморозки. На Руси верили, что ранняя весна крайне обманчива, а потому не спешили приступать к началу полевых работ и посевам.
В этот день можно прогуляться на свежем воздухе. В День святителя приветствуют перелетных птиц: можно выставить для них корм.
Считается, что после теплой погоды 11 марта могут наступить заморозки. На Руси верили, что ранняя весна крайне обманчива, а потому не спешили приступать к началу полевых работ и посевам.
В этот день можно прогуляться на свежем воздухе. В День святителя приветствуют перелетных птиц: можно выставить для них корм.
Считается, что после теплой погоды 11 марта могут наступить заморозки. На Руси верили, что ранняя весна крайне обманчива, а потому не спешили приступать к началу полевых работ и посевам.
В этот день можно прогуляться на свежем воздухе. В День святителя приветствуют перелетных птиц: можно выставить для них корм.
Считается, что после теплой погоды 11 марта могут наступить заморозки. На Руси верили, что ранняя весна крайне обманчива, а потому не спешили приступать к началу полевых работ и посевам.
В этот день можно прогуляться на свежем воздухе. В День святителя приветствуют перелетных птиц: можно выставить для них корм.
Считается, что после теплой погоды 11 марта могут наступить заморозки. На Руси верили, что ранняя весна крайне обманчива, а потому не спешили приступать к началу полевых работ и посевам.
В этот день можно прогуляться на свежем воздухе. В День святителя приветствуют перелетных птиц: можно выставить для них корм.
Считается, что после теплой погоды 11 марта могут наступить заморозки. На Руси верили, что ранняя весна крайне обманчива, а потому не спешили приступать к началу полевых работ и посевам.
В этот день можно прогуляться на свежем воздухе. В День святителя приветствуют перелетных птиц: можно выставить для них корм.
Считается, что после теплой погоды 11 марта могут наступить заморозки. На Руси верили, что ранняя весна крайне обманчива, а потому не спешили приступать к началу полевых работ и посевам.
В этот день можно прогуляться на свежем воздухе. В День святителя приветствуют перелетных птиц: можно выставить для них корм.
Считается, что после теплой погоды 11 марта могут наступить заморозки. На Руси верили, что ранняя весна крайне обманчива, а потому не спешили приступать к началу полевых работ и посевам.